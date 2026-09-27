Luis Juez explicó su voto por Zona Fría: "Se le subsidia la boleta a una pileta en un country mientras un jubilado paga boleta entera"

Luego de las críticas recibidas por su postura parlamentaria, el senador nacional Luis Juez emitió un comunicado oficial en el que detalló las razones de su rechazo al proyecto de ley de “Zona Fría”. En el texto, el legislador desmintió las versiones de que su voto haya buscado quitarle subsidios a la población de Córdoba y sostuvo que la normativa votada resulta injusta al beneficiar a sectores de altos ingresos y dejar desprotegidos a quienes realmente lo necesitan.

A través del comunicado difundido, Juez apuntó a la falta de focalización de los subsidios tarifarios. En el documento afirma que "un subsidio tiene que ir al que lo necesita, no a la marchanta", y cuestionó que la norma trace una división puramente geográfica que no evalúa la capacidad económica real de los usuarios. Según explicaron, este criterio genera distorsiones donde se termina "subsidiándole el gas a una casa con pileta climatizada en un country, mientras un jubilado o un desocupado de otro departamento paga la boleta entera".

En el mismo texto, se hace hincapié en que el gobierno provincial dispone de la información necesaria en el registro del Ciudadano Digital (CiDi) para elaborar un padrón transparente y segmentado. Asimismo, el comunicado puso el foco en la desigualdad que sufren las familias sin red de gas natural, y advirtió que "la ley kirchnerista le abarata el gas por red a los que tienen plata, y al laburante humilde que no tiene red lo obligan a pagar la garrafa carísima".

Del mismo modo, la senadora Carmen Álvarez Rivero también fue blanco de duras críticas por mantener una postura similar en la votación del proyecto. Los cuestionamientos hacia ambos legisladores cordobeses se intensificaron tras la sesión, posicionándolos en el centro del debate político provincial por el impacto tarifario de la medida.

Por último, el comunicado subraya que la postura de Juez se mantiene en la misma línea expresada desde la discusión inicial de la ley en junio de 2021.