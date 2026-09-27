Melconian advierte sobre el precio del dólar: "El Gobierno va a tener que elegir"

El economista Carlos Melconian criticó la política cambiaria del gobierno de Javier Milei y dijo que debería modificar su estrategia económica. En una nota con radio Splendid aseguró que el oficialismo está ante un escenario complejo. "Ahora entró en un callejón complicado donde no tiene reservas, tiene que comprar dólares, tiene que reactivar la economía y tiene que colapsar la inflación. Las cuatro cosas juntas no va a poder, va a tener que elegir", consideró.

El expresidente del Banco Nación durante la gestión de Mauricio Macri señaló que para él existe un atraso en el valor del dólar. “Mientras se dan las reformas de largo plazo no les metás a los empresarios la tenaza del tipo de cambio, porque vas a mandar a la quiebra a la mitad de la Argentina. En este escenario de gran recesión hay que ayudarlos con el tipo de cambio, porque los costos en dólares en la Argentina son asfixiantes”, aseguró.

Melconian cuestionó que la economía de nuestro país esté dividida entre los sectores que ganar y los que pierden. “El segmento ganador es 20 % y el muy perdedor es 50 y el neutro es 30 por ciento. Pero los del 50% están muy hundidos. Hoy eso es vox populi. Esto no es dual ni una K simétrica, es 20% bien y 50% enterrado”, graficó.

“No tenemos que confundir evitar una crisis financiera con rehabilitar la Argentina. El premio consuelo es evitar una crisis. La parte magra es una economía gris, mediocre, porque el 20% ganador emplea 300.000 tipos y el 50 perdedor emplea 8 millones”, agregó, después de elogiar la cantidad de dólares que se están consiguiendo con algunos sectores de la economía que crecen como el agro, la energía y la minería.

El economista también criticó los modales en la comunicación del Gobierno. “Cuando vos estás en una economía entre gris y gris oscuro donde 20% se la llevan con pala, 50% mira y el presidente putea, carajea y se pelea con Lula, un día la gente se hincha las pelotas”, manifestó.