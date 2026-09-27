En los sectores que más crecieron en el último año se destruyeron 3.500 puestos de trabajo formales

El mercado laboral atraviesa una dinámica que comienza a encender algunas alarmas entre los especialistas por dos fenómenos que impactan. En primer lugar, el crecimiento de la informalidad en desmedro del empleo formal. Y en segundo término, incluso en aquellos sectores de la economía que resultaron entre los ganadores desde que asumió Javier Milei se perdieron puestos de trabajo.

El empleo asalariado formal total volvió a caer en junio, un retroceso de 12 mil puestos. Mientras que el formal privado registró una nueva reducción en junio de 6 mil trabajos menos. Se trata del decimotercer mes consecutivo de retroceso, de acuerdo a un análisis del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) que reúne investigadores del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

El Grupo Atenas puso el foco en otra dinámica que se da en el mercado laboral: el crecimiento de la informalidad. Los trabajadores precarizados alcanzaron el 45% de los ocupados. Un crecimiento de 1,8 puntos en un año. A su vez, el 85% del aumento del empleo se explica por cuentapropistas informales.

Este segmento de los trabajadores hizo que el empleo crezca 2% interanual en el segundo trimestre de 2026, pero todo el crecimiento neto de la ocupación se explica por el trabajo por cuenta propia, mientras cae el empleo asalariado registrado.

“Se da entonces un desplazamiento hacia ocupaciones de menor productividad, sin cobertura previsional ni protección frente al despido. Hay más argentinos trabajando y, al mismo tiempo, menos argentinos con un empleo que los proteja”, destacó el centro de estudios que integra el economista Martín Pollera.

Ahora bien, cuando se observa el proceso del mercado de trabajo en la era Milei resulta que en junio de este año había 246 mil puestos asalariados formales del sector privado menos que en noviembre de 2023. Esta situación se dió pese a que la actividad económica creció en el agregado, aunque con heterogeneidad al interior de los sectores. Es decir, hay un desacople entre empleo y producto. “Mientras la actividad económica se ubica 5,3% por encima de su nivel de noviembre de 2023, a pesar de la caída que acumula en el año de 1,1%, el empleo privado acumuló en ese período una caída de casi 4%”, señaló el EDIL.

Incluso los sectores ganadores no logran generar empleo. La explotación de minas y canteras, la minería y energía creció un acumulado del 16% en la era Milei y perdió 8.500 puestos de trabajo, de acuerdo a un análisis del Centro RA de la UBA. La intermediación financiera incrementó un 19% y redujo 8.600 trabajadores. Mientras que el agro creció un 40% y aumentó la planta laboral en 13.000 trabajadores. En conjunto, las actividades más dinámicas de la economía, agro y minería perdieron un saldo neto de 3.500 puestos de trabajo en los últimos doce meses pese al repunte de su actividad.En otros sectores la disparidad es aún mayor, como el de los hoteles y restaurantes, donde el movimiento subió un 13% pero se perdieron 22.900 puestos.

En las ramas que pierden actividad también pierden empleo. La industria manufacturera, con una caída acumulada del 8% desde el inicio de la gestión libertaria, perdió más de 86.000 puestos registrados desde noviembre de 2023, dieciocho meses consecutivos de caídas, y concentra casi la mitad de la destrucción total de empleo asalariado registrado. El comercio acumula un retroceso del 4% en las ventas y cuenta con 27.600 trabajadores menos.

“El problema es que el crecimiento de las actividades más dinámicas no alcanza a compensar la debilidad de aquellas que concentran una mayor proporción del empleo”, sostuvo el documento.