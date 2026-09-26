El juzgado que indaga el caso $Libra podrá investigar a Beller

La Cámara Federal definió que el juzgado que interviene en la causa LIBRA quede a cargo de una investigación sobre declaraciones de Nadia Beller, mientras se resuelve un pedido para que sea convocada a declarar como testigo por la presunta estafa con la criptomoneda.

La investigación se inició en agosto, tras una solicitud de la diputada nacional Mónica Frade para que la ex pareja de Fernando Cerimedo se presente ante la Justicia. Esto a raíz de declaraciones públicas en las que afirmó que el exasesor presidencial le dijo que “la hermana de Milei estaba involucrada con la corrupción”.

Para la legisladora, los dichos de la abogada boliviana podrían confirmar una “operatoria sistemática y no aislada y reforzarían la hipótesis de cohecho, tráfico de influencias y quebrantamiento de la Ley de Ética Pública”, motivo por el cual impulsó que sea citada por el fiscal Eduardo Taiano.

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En ese momento, tanto el fiscal como el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi consideraron que los dichos de Beller no tenían relación con la causa LIBRA y que se trataba de un hecho diferente, motivo por el cual lo enviaron a sorteo.

El caso recayó entonces en el Juzgado Federal N°2, a cargo de Sebastián Ramos. Sin embargo, el juez también rechazó la competencia.

Ahora, la Cámara Federal resolvió que la investigación por las declaraciones de Nadia Beller quede a cargo del Juzgado Federal N°8 ligada a la causa por la presunta criptoestafa.

El camarista Pablo Bertuzzi señaló en el fallo que la presentación de frade “no refiere acontecimientos concretos, ni precisa circunstancias de tiempo, modo y lugar, ni individualiza conducta alguna que, con los elementos recabados hasta el momento, pueda derivar en eventos que de forma autónoma sean pasibles de una investigación separada”.

“Se trata de una referencia genérica a presuntos hechos de corrupción, en términos que impiden conocer el alcance y contenido de lo que se pretende poner en conocimiento de la justicia”, agregó. Además, remarcó que no hubo medidas de prueba que definan que se trata de un hecho que deba ser investigado por sí mismo.

De esta forma, las declaraciones de Beller serán evaluadas dentro del caso LIBRA, aunque la Justicia dejó la posibilidad de que se configure como un nuevo hecho “en caso de que las circunstancias varíen”.

Por el momento, el fiscal Taiano no definió si dará lugar al pedido de Frade para que la ex pareja de Cerimedo pueda ser citada a declarar.

Agencias