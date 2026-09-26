Santilli continúa con las reuniones con los gobernadores

Con la ley de Zona Fría ya aprobada, el Gobierno salió ayer a capitalizar el vínculo con los gobernadores aliados. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, recibió por la tarde en la Casa Rosada a Marcelo Orrego, de San Juan, y luego a Alfredo Cornejo, de Mendoza. Con ambos repasó la agenda parlamentaria de las próximas semanas, que tiene dos prioridades: el Presupuesto 2027 y la reforma electoral que suspende las PASO.

Los encuentros cerraron una semana de reuniones en cadena. El martes, Santilli recibió a Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, y después a Ignacio Torres, de Chubut. El jueves vio por separado al PRO y a Leandro Zdero, de Chaco, que había postergado la cita la semana anterior. También pasó por Balcarce 50 Rolando Figueroa, de Neuquén, con quien conversó sobre el régimen de Zona Fría. La ronda había comenzado la semana previa con Raúl Jalil (Catamarca), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). Jalil ya respaldó la eliminación de las primarias y pidió un acuerdo político amplio.

La estrategia la definió la mesa política que encabezan Karina Milei y Santilli: atar el Presupuesto y la reforma electoral en una misma negociación con las provincias. El proyecto de “ley de leyes” ya está en Diputados y empezará a debatirse la primera semana de octubre. La reforma electoral, en cambio, lleva meses trabada en el Senado, y hoy ninguna de las dos iniciativas tiene los votos garantizados en esa cámara.

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El antecedente inmediato alimenta el optimismo oficial. El jueves, el Senado convirtió en ley la reforma del régimen de Zona Fría por 38 votos contra 8, con 26 ausentes. Unión por la Patria abandonó el recinto para intentar dejar la sesión sin quórum, pero la estrategia fracasó. Además de los 19 senadores de La Libertad Avanza, votaron a favor tres del PRO, tres radicales, dos peronistas y legisladores de bloques provinciales.

La ley revierte la ampliación de 2021, que había sumado más de tres millones de hogares al esquema de subsidios al gas. La zona fría histórica abarca unos 940.000 usuarios, y con la ampliación el régimen llegaba a 3.360.000. En las zonas que salen del régimen, el beneficio solo se mantendrá por criterios sociales: hogares con ingresos por debajo de tres canastas básicas, personas con discapacidad y veteranos de Malvinas.

Los votos se consiguieron a cambio de una compensación para el norte. La senadora chaqueña Silvina Schneider (UCR) explicó que existe un acuerdo del Ejecutivo con los gobernadores norteños. El Gobierno les prometió una “zona cálida”, con subsidios a la electricidad en verano, que llegaría por una resolución del Ejecutivo. El radical bonaerense Maximiliano Abad lo leyó en clave crítica: las voluntades se suman “a cambio de un DNU” para las zonas cálidas.

La sintonía tendrá una vidriera internacional. Entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, Milei encabezará la Argentina Week en París, con una comitiva que incluye a Orrego, Cornejo, Frigerio, Torres, Figueroa, Zdero, Jalil, Sáenz y Valdés, entre otros gobernadores. Orrego la presentó como la muestra de un Ejecutivo que trabaja junto a 14 gobernadores, “más allá del color y de la ideología”.

Queda, sin embargo, una incógnita que excede la negociación política: cómo impactará el recorte en las facturas de gas de los hogares que pierdan el beneficio cuando llegue el próximo invierno.