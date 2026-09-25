Peter Thiel se refirió a Milei y adelantó qué podría pasar en las elecciones del año que viene: "Se trata de algo existencial"

Peter Thiel, fundador de Palantir y PayPal, habló de Javier Milei y Argentina, adelantando qué pasará en nuestro país el año que viene, cuando se realicen las elecciones.

Peter Thiel

La opinión de Thiel de Argentina y del futuro de Milei

En declaraciones al pódcast MD Meets que recogió Clarín, el empresario afirmó: “Es una incógnita si Milei conseguirá dar un giro a la situación de Argentina, si será reelegido dentro de un año. Sigo pensando que lo hará, porque la gente entiende, en cierto modo, que se trata de algo existencial y que no hay vuelta atrás”.

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Cuando le preguntaron que podían aprender Europa y Estados Unidos del máximo líder de La Libertad Avanza, Thiel reconoció: “Creo que a todos nos fascina Argentina porque nos preocupa que su pasado sea nuestro futuro. Allí se ha dado una especie de… no es exactamente un crecimiento nulo ni un declive, pero sí un crecimiento por debajo”.

Luego, sintetizó la historia de nuestro país, diciendo que se trata de "una historia complicada de lo que salió mal". Y citó la "historia peronista con ese líder tan carismático que tenía muchas ideas malas". Para agregar: "Llevó mucho tiempo. En 1900, en 1920, 'rico como un argentino' seguía siendo una expresión habitual, pero ya ha caído en desuso".

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Según el multimillonario, “el problema” para Europa y Estados Unidos “es si hay alguna forma de aprender de la historia de Argentina” para que no les lleve “100 años de declive llegar hasta ahí”. En ese contexto, aclaró: “No me gusta la idea aceleracionista leninista de que cuanto peor se ponen las cosas, mejor, porque más cerca se está de la revolución. Y, al mismo tiempo, la sensación que siempre tengo en Estados Unidos y en Europa es que la gente está descontenta, es pesimista, está enojada. Eso nunca es suficiente para conducir a algo positivo”.

Javier Milei

La situación de Alemania y las sociedades occidentales

Con respecto a la situación del canciller alemán Christian Mertz y al estado macroeconómico de las sociedades de Occidente declaró: “Tenemos estados de bienestar muy amplios. Los impuestos me parecen bastante elevados. Y luego tenemos déficits muy grandes, que quizá serían sostenibles si las tasas de interés fueran del 0%. Las tasas de interés ya no son cero”.

Luego dio tres posibilidades: “¿Se recorta el gasto de forma drástica? Precisamente la respuesta de Milei. ¿Se suben los impuestos de forma drástica —lo que básicamente supone paralizar por completo nuestras sociedades y todo el crecimiento— o se sigue adelante con los déficits y se deja el problema para más adelante?”.

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Según el empresario, “Durante casi 20 años, la respuesta ha sido la tercera opción. Desde la crisis de 2008, no hemos hecho más que pedir prestado cada vez más dinero. Y mi intuición me dice que estamos cerca de un punto en el que eso se acabará y entonces nos veremos empujados a una solución muy alejada del centro: o bien unos niveles de impuestos de tipo socialista, o bien unas medidas de austeridad realmente duras, muy duras”.