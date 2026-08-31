Peter Thiel en Argentina: reuniones secretas, una mansión millonaria y una trama societaria bajo la lupa en RDI

La periodista, Giselle Leclercq, coautora junto a Juan Luis González de una investigación sobre Peter Thiel y su desembarco en Argentina, participó de la mesa de Ronda de Investigación por la pantalla de +Perfil y contó detalles del trabajo periodístico que buscó reconstruir las actividades del magnate tecnológico, sus contactos políticos y empresariales y la compra de una millonaria propiedad.

“Hace un mes y medio que estamos obsesionados con entender quién es y qué quiere hacer acá Peter Thiel”, explicó Giselle Leclercq sobre la investigación realizada con apoyo de Reporteros Sin Fronteras.

Complicaciones sobre la búsqueda de información sobre Peter Thiel

Uno de los aspectos que más llamó la atención durante el trabajo fue el hermetismo que encontraron al intentar reconstruir las reuniones y vínculos de Thiel en el país. La periodista aseguró que, pese a los contactos habituales con dirigentes y empresarios, las respuestas fueron escasas: “Cuando nos tocaba preguntar por Peter Thiel el hermetismo era absoluto, en la nota está mencionado desde Mauricio Macri a Juan Grabois, nadie quiso hacer alguna declaración. Grabois tampoco. Grabois tampoco para nuestra nota”.

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Según relató, la falta de información alcanzó incluso a cuestiones menores sobre los encuentros. “De Peter Thiel a lo sumo alguien se animaba a decir no, de esto no charlo, pero de verdad había como mucho secreto alrededor de todas las reuniones que tuvo, porque por supuesto se reunió, como sabemos, con Javier Milei en Casa Rosada, pero también hubo reuniones con funcionarios del gobierno, de la oposición, del empresariado, y nadie quiso contar ni siquiera cosas de color sobre cómo es el encuentro”, planteó.

Ante las dudas sobre las razones de ese silencio, Leclercq planteó que podría existir una fascinación de sectores políticos y empresariales por los grandes nombres de la tecnología: “Puede haber un excesivo respeto, un poco exagerado, hay algo que sucede con estos grandes nombres de Silicon Valley que generan un encantamiento para mí en el mundo de la política, en el mundo empresarial”.

La periodista vinculó ese fenómeno con las expectativas generadas por el crecimiento tecnológico y los proyectos de infraestructura asociados a la inteligencia artificial. “Hay una idea, más allá de Peter Thiel, hay una idea, vieron todos estos datacenters que se anuncian, de un sector que crece, de un sector que es muy prometedor, que puede llegar a traer divisas al país”, resaltó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Cómo se detienen los negocios de gran magnitud en materia tecnológica

La investigación también abordó el rol de la sociedad civil y del periodismo para conocer los alcances de este tipo de proyectos: “Quizás los obstáculos a estos personajes, los obstáculos o los pedidos de explicaciones o ciertos frenos pueden venir de la sociedad civil, no tanto de la política, no tanto del empresariado”.

Uno de los capítulos centrales del trabajo fue la reconstrucción de la estructura societaria detrás de una mansión vinculada a Thiel. Leclercq explicó que la falta de respuestas directas obligó a seguir la documentación disponible. “Esa es la parte más divertida para mí de la investigación porque no nos atendían pero hay documentos”, expresó.

La periodista detalló el mecanismo utilizado para avanzar en la investigación: “Nosotros hablamos de una mamushka societaria, bastante simple investigación, buscamos en el boletín oficial el domicilio de la mansión y ahí nos encontramos con una empresa, Birkdale Emprendimientos”.

A partir de allí, lograron reconstruir una cadena societaria. “Al estar inscriptas, nosotros pudimos pedir información a la IGJ y ahí dimos con toda la cadena de nombres que nos llevan a dos personas importantes de uno de los fondos de inversión de Thiel y ahí pudimos entender quién compra”, describió.

La compra de la propiedad permitió además establecer una cronología sobre los planes del empresario: “Peter Thiel quería venir a vivir a la Argentina mucho antes de lo que supimos porque la casa se compró en julio del año pasado”.