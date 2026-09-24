Milei proyectó que, si es reelegido, en 2028 habrá un fuerte crecimiento: “será el mejor año económico de la historia”

El presidente Javier Milei cerró su gira por Nueva York con una exposición ante unos 160 inversores y referentes financieros en el Club Económico de Nueva York, donde aseguró que 2028 será el mejor año económico de la historia de la Argentina, si es que su Gobierno logra ser reelecto en 2027.

“Si somos reelectos en 2027, 2028 será el mejor año económico de la historia de la Argentina. No solo en términos financieros, sino también en la economía real”, sostuvo Milei durante su presentación ante empresarios y representantes del sector financiero estadounidense.

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Según planteó el Presidente, las inversiones en Vaca Muerta, minería y energía ya avanzan a gran velocidad y tendrán una aceleración durante los próximos años. También afirmó que ese proceso tendrá impacto sobre los salarios y permitirá consolidar el respaldo al cambio de modelo económico que impulsa su administración.

Milei habló de crecimiento y apuntó al escenario electoral

Durante su exposición, Milei sostuvo que la Argentina lleva 27 meses de crecimiento sostenido y afirmó que ese crecimiento se distribuye en distintos sectores de la economía. El mandatario presentó estos resultados como parte de los argumentos para defender el rumbo económico de su Gobierno.

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En ese marco, el Presidente también se refirió al escenario político de 2027 y aseguró que su administración cuenta con herramientas para enfrentar lo que definió como el “riesgo político”.

“Estamos armados hasta los dientes para enfrentar el riesgo kuka, como llamamos al riesgo político”, afirmó Milei, quien agregó que el Gobierno está convencido de que puede convertirse en el primer gobierno no peronista en lograr la reelección desde el retorno de la democracia.

Milei sostuvo además que, si logra “cruzar el Rubicón”, la Argentina tendrá su despegue definitivo. La definición se produjo frente a una audiencia vinculada al mundo empresarial y financiero, en el último día de su gira por Estados Unidos.

El mandatario también volvió a cuestionar al gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien ya había apuntado durante su presentación del miércoles en el Citibank. En esta oportunidad lo calificó como “el enano soviético” y cuestionó sus declaraciones realizadas durante su estadía en Nueva York.

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La exposición se realizó en el Club Económico de Nueva York, una institución fundada en 1907 que reúne a referentes empresariales, financieros y económicos. Luego de la presentación de Milei estaba previsto un espacio de preguntas a cargo de John Micklethwait, editor global de Bloomberg.

Entre los integrantes de la comitiva que acompañó al Presidente estuvieron el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Pablo Quirno; el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford; y el embajador estadounidense en la Argentina, Peter Lamelas.

RG