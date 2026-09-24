Se confirmó la cumbre del G20 de 2027: Milei tendrá que viajar al Reino Unido

La cumbre de líderes del G20 de 2027 ya tiene lugar y fecha: según confirmó este miércoles oficialmente el gobierno del Reino Unido, el país anfitrión, será el 27 y 28 de noviembre de 2027, en la ciudad de Manchester.

Como Argentina es miembro, Javier Milei, hoy protagonista de un escenario de tensión con Gran Bretaña por el conflicto de Malvinas, deberá viajar a Inglaterra. El anuncio oficial británico llegó justo cuando Milei presentaba su duro reclamo por la soberanía de las islas en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El momento será especial, porque podría coinicidir con una eventual segunda vuelta electoral en la Argentina, en el caso de que el actual mandatario decida ir por la reelección y de que la situación no se resuelva en primera vuelta. En otros escenarios, Milei podría participar como presidente saliente -si es que no se presenta a elecciones, o si se presentara y resultara eliminado de la contienda en primera vuelta-, o incluso ya como presidente reelecto.

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Será la priimera visita oficial de un presidente argentino al Reino Unido desde 2009

Esta agenda evoca un antecedente directo: la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner participó del evento cuando se hizo en Londres, en abril de 2009, durante el segundo año de su primer mandato.

En aquel momento, los países centrales atravesaban la peor crisis financiera internacional en medio siglo, a raíz de la burbuja inmobiliaria de las subprime. Argentina, por el contrario, llegaba con "viento de cola" por el buen momento del mercado internacional de la soja. La expresidenta estaba en Londres por la cumbre el 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas; aprovechó la visita para encabezar un acto esde la Embajada argentina, donde reafirmó los derechos argentinos sobre las islas y dijo que el reclamo de soberanía era “inclaudicable”.

Dieciocho años después, todo indica que el presidente Milei también enfrentará un escenario tenso en términos de relación bilateral con el Reino Unido. Al histórico reclamo por soberanía de las islas, se suman ahora las razones económicas asociadas a la explotación pesquera y sobre todo petrolífera en el Atlántico Sur.

Qué es la cumbre del G20 y qué debatirá en 2027

La Cumbre del G20 es el principal foro de coordinación económica y política internacional, que reúne a las 19 economías más grandes del mundo, la Unión Europea y la Unión Africana. Este espacio, que representa cerca del 85% del Producto Interno Bruto (PIB) global, el 75% del comercio internacional y las dos terceras partes de la población mundial, nació con el objetivo de prevenir crisis financieras, pero se transformó en el escenario clave donde las potencias debaten desde el comercio global hasta la transición energética y la seguridad internacional.

Durante dos días, el Reino Unido recibiirá a los jefes de Estado de los principales actores económicos mundiales. A más de un año, se vislumbra entre los principales temas del debate la reconfiguración de las alianzas geopolíticas y la necesidad de regulación global para el desarrollo de inteligencia artificial, así como la presión por cumplir las metas de descarbonización y el desafío de estabilizar las cadenas de suministro energético frente a los conflictos bélicos.

El encuentro se ubicará en el Manchester Central Convention Centre. La histórica ciudad, que junto a sus suburbios reúne a dos millones y medio de habitantes, es el pago chico del actual primer ministro británico, Andy Burnham, quien fue durante años alcalde del Gran Manchester. En 2027 le tocará ejercer la presidencia del foro y organizar actividades vinculadas con el G20 en distintas regiones del país a lo largo del año.

LT