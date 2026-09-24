El concejal radical Sergio Piguillem celebró el convenio entre la Municipalidad de Córdoba y Correo Argentino para que áreas del municipio se trasladen al edificio histórico del correo ubicado en pleno centro cordobés.

“Yo celebro que al intendente se le haya ocurrido esta buena idea”, aseguró el edil en declaraciones a Mitre Córdoba.

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Convenio entre la Municipalidad y el Correo

“Se pusieron a pensar de que había otras formas de lograr que funcionaran, no solamente el registro civil, sino un montón de oficinas que no sea a través de los alquileres”, señaló Piguillem.

“Nosotros venimos denunciando desde hace tres años, lo que significa el tremendo gasto en alquileres en la Municipalidad de Córdoba. Desde el año 2020 que la Municipalidad alquila el registro civil de la calle Chacabuco, que además es un edificio viejo, que no tiene accesibilidad, que no tiene estacionamiento”, ejemplificó el dirigente radical.

Además señaló que “entre 36 y 40 millones con la última actualización de pesos por mes paga la Municipalidad solamente en el edificio del registro civil”.

“Con la última actualización debe estar alrededor de los 40 millones de pesos solamente el canon de alquiler, el del registro civil. A eso sumarle, como dijo Passerini ayer, la seguridad, los servicios de limpieza, etc. Calculo que deben dar alrededor de los 60 millones de pesos mensuales gastándose en el edificio del registro civil”, insistió Piguillem.

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“Una buena idea”

“Ahora se les ocurrió que hay otras chances, hay otras posibilidades. Esta es una buena de celebrar un convenio, en este caso con el Correo Argentino, como se podría haber celebrado convenio con el Estado Nacional, con el Estado Provincial, o como veníamos diciendo nosotros, refuncionando un montón de inmuebles que tiene el municipio y que están ociosos”, expresó en otra parte de la entrevista.

“Así que yo celebro que al intendente se le haya ocurrido esta buena idea para además, como él bien lo dijo, repito lo que dijo ayer en tu programa, un ahorro económico muy grande”, remarcó el concejal.

“Celebro porque me parece que lo que tenemos que hacer, lo que tiene que hacer la ciudad, es buscar todas las formas posibles para ahorrar, para no gastar en cosas que no tienen sentido”, concluyó Piguillem.