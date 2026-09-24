Perfil
Últimas noticias
CóRDOBA
Moneda extranjera

El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este jueves 24 de septiembre

Este jueves 24 de septiembre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.485 pesos y cotiza a 1.535 pesos para la compra.

dólares
Dólares | Télam
Perfil Redacción Córdoba
Perfil Redacción Córdoba

Este jueves 24 de septiembre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.485 pesos y cotiza a 1.535 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

  • - Compra: $1.485.
  • - Venta: $1.535.

Dólar Blue

  • - Compra: $1.544
  • - Venta: $1.576.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.541,24 para la compra, y $1.541,70 para la venta.

Este jueves 24 de septiembre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

  • - Compra: $1.485.
  • - Venta: $1.545.

ICBC

  • - Compra: $1.475.
  • - Venta: $1.535.
También te puede interesar
En esta Nota