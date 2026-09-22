La segunda tanda de aviones de caza F-16 despegó hacia Argentina tras la oficialización del Ministerio de Defensa

La Fuerza Aérea Argentina (FAA) inició oficialmente el despegue de la segunda tanda de seis aviones de caza F-16 desde el territorio español de Zaragoza, dónde se realizó una parada de inspección y descanso de las tripulaciones, tras partir de la Base Aérea de Skrydstrup, Dinamarca. El operativo transoceánico se encuentra escoltado por tres aviones cisterna KC-135 Stratotanker de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

La escuadrilla tocará suelo sudamericano en la Base Aérea de Natal (Brasil) en la antesala de su llegada al territorio nacional. Las autoridades brasileñas autorizaron de manera excepcional la habilitación del puesto aduanero militar, donde los aviones F-16 serán recibidos y escoltados temporalmente por aviones Gripen E de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) antes de ingresar al espacio aéreo argentino.

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El arribo de este segundo lote de naves de aeronaves de combate marca un progreso clave en la certificación de instructores y pilotos argentinos. El destino final de las unidades es el Área Material Río Cuarto, en la provincia de Córdoba.

La segunda tanda de aviones de caza F-16 despegó hacia Argentina

Las máximas autoridades castrenses remarcaron la trascendencia estratégica del programa para las capacidades defensivas del país.

Jefe del Estado Mayor General de la FAA: “No se trata simplemente de recibir aviones, sino de estructurar todo el ecosistema operativo”

El Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, el brigadier Gustavo Valverde, destacó que “este nuevo lote de aeronaves nos permite acelerar de manera considerable los plazos de adiestramiento de nuestros pilotos y técnicos en el sistema F-16”.

Además, Valverde enfatizó que “no se trata simplemente de recibir aviones, sino de estructurar todo el ecosistema operativo que nos conducirá a la Capacidad Operativa Inicial para defender la soberanía de nuestro cielo”.

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Por su parte, el teniente general y ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, expresó que “la incorporación del sistema de armas F-16 demuestra el compromiso del Estado Nacional con el reequipamiento integral y la disuasión estratégica de las Fuerzas Armadas. Estamos dotando a nuestros hombres y mujeres del material más moderno para garantizar de modo permanente la integridad territorial”.

Aviones de caza F-16

En el Área Material Río Cuarto, el personal de las Fuerzas Armadas custodia las aeronaves e insumos bajo protocolos de confidencialidad y alta seguridad, que incluyen controles biométricos y monitoreo continuo.

Allí se está construyendo buena parte de la estructura necesaria para sostener su operación: infraestructura, personal técnico, procedimientos y entrenamiento. Por eso, la presencia de los aviones caza F-16 en Córdoba representa una etapa concreta del programa de incorporación, con pilotos argentinos comenzando a familiarizarse con el nuevo sistema y con los equipos de tierra adaptándose a las exigencias de una aeronave de estas características.

Una vez concluidas las obras de remodelación y adecuación de infraestructura que el Ministerio de Defensa lleva adelante en la VI Brigada Aérea de Tandil, la totalidad de los 24 aviones caza F-16 Fighting Falcon quedará asentada en su base operativa definitiva.

PM / EM