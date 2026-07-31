Vuelo al corazón del Programa F-16: así son los aviones de la Fuerza Aérea que espera más cazas

La Fuerza Aérea Argentina abrió las puertas del Área Material Río Cuarto, en Córdoba, donde exhibió los avances más recientes del Programa F-16, considerado uno de los ejes centrales para la recuperación de las capacidades de defensa del país. En ese marco, las autoridades también anticiparon cuándo arribará una nueva partida de aeronaves al territorio nacional.

En la actualidad, la Fuerza Aérea dispone de seis cazas F-16 —cuatro biplaza y dos monoplaza— que permanecen alojados en la Base Aérea de Río Cuarto. No obstante, el emplazamiento operativo definitivo de estos aviones será la VI Brigada Aérea de Tandil.

La definición de Tandil como asiento permanente responde a su ubicación considerada “estratégica” dentro del territorio argentino. “De ser necesario, los aviones podrían estar en 15 minutos en Buenos Aires, en Puerto Belgrano o en la Central Nuclear de Atucha”, afirmó el comodoro Juan Manuel Sosa, uno de los jefes del Programa Peace Cóndor.

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Según confirmaron a PERFIL, la infraestructura de la base aérea de Tandil estaría preparada para transformarse en el centro operativo del sistema de armas dentro de un período estimado de dos años.

Hasta que ese proceso concluya, el Área Material Río Cuarto continuará funcionando como punto de recepción de las aeronaves y, una vez completadas las obras en Tandil, concentrará principalmente las tareas de mantenimiento de toda la flota.

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Durante la recorrida por el predio, los responsables del proyecto expusieron el funcionamiento del Escuadrón F-16, además de los hangares, talleres y los distintos sectores donde se desarrolla la incorporación del nuevo sistema de armas.

Tandil será la futura base operativa de los F-16, mientras Río Cuarto concentrará las tareas de mantenimiento de la flota.

También describieron las tareas que llevan adelante pilotos, ingenieros, mecánicos y otros especialistas involucrados en la operación, el soporte técnico y el sostenimiento de las aeronaves.

Desde el Ministerio de Defensa confirmaron a PERFIL que el siguiente lote de aviones F-16 desembarcará en el país durante septiembre. Aunque la fecha exacta ya se encuentra definida, aclararon que por ahora no será difundida.

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Otro aspecto relevante es que las aeronaves arribarían transportadas en un barco carguero y, posteriormente, realizarían un vuelo sobre la Ciudad de Buenos Aires. A diferencia del primer envío, en esta oportunidad los F-16 serían tripulados por pilotos argentinos, acompañados por instructores provenientes de Estados Unidos.

Al mismo tiempo, la Fuerza Aérea informó que durante este año ya se ejecutaron más de 50 obras vinculadas a la llegada del nuevo sistema de armas y con la adecuación de la infraestructura requerida para su funcionamiento.

En el desarrollo del proyecto participan más de 15 arquitectos integrantes de la Fuerza Aérea, quienes viajaron junto a la delegación argentina a Dinamarca para relevar las instalaciones utilizadas allí y replicar, adaptar o incluso optimizar las condiciones de los hangares.

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Dentro del programa, otro de los aspectos destacados es la expectativa de que tanto la entrega de los aviones como parte del armamento asociado se concrete antes de los plazos originalmente previstos. “Las entregas van a ser muy pronto todas, se ha pagado por adelantado”, aseguraron desde la Fuerza Aérea a este medio.

Durante la visita, los periodistas también tuvieron acceso al simulador de vuelo empleado para la capacitación de las tripulaciones. Las autoridades explicaron que esta plataforma permite recrear procedimientos de emergencia, escenarios tácticos de alta complejidad y misiones BVR (Beyond Visual Range, o “más allá del alcance visual”), lo que reduce los costos operativos y agiliza la adaptación de los pilotos al sistema F-16.

La Fuerza Aérea prevé recibir un nuevo lote de aviones caza F-16 en septiembre de 2026.

Aunque desde la Fuerza Aérea señalaron que la identidad de los pilotos permanece bajo carácter “clasificado” por motivos de seguridad, precisaron que el nivel de entrenamiento que reciben resulta siete veces más exigente que el de un piloto de Fórmula 1.

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La transformación de la Fuerza Aérea con los F-16

Desde el Ministerio de Defensa remarcaron a PERFIL que la incorporación de los F-16 trasciende la adquisición de nuevos aviones y constituye “una transformación integral de la Fuerza Aérea”.

El programa incluye la transferencia de conocimientos y tecnología hacia pilotos, ingenieros, mecánicos y especialistas, además de la incorporación de estándares internacionales para las tareas de mantenimiento, las inspecciones programadas y la administración logística de la flota.

Durante la recorrida, las autoridades señalaron que las tripulaciones realizan entrenamiento todos los días, con una misión principal y otra secundaria en cada jornada. Esa capacitación se desarrolla en conjunto con la empresa canadiense Top Aces.

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La implementación del nuevo sistema de armas también contempla una actualización de la doctrina operacional, junto con la modernización de los sistemas de comando y control y la adecuación de las bases aéreas a parámetros internacionales de seguridad.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, el Programa Peace Cóndor permitirá recuperar la capacidad de interceptación supersónica y reforzar el nivel operativo de la Fuerza Aérea Argentina.

En relación con ese punto, en los últimos días circularon versiones en redes sociales que sostenían que los F-16 apenas podrían desarrollar una velocidad de 800 km/h, lo que implicaría perder su condición de aeronaves supersónicas. Sin embargo, esa información fue desmentida por las autoridades de la Fuerza Aérea, que aseguraron que los aviones ya realizaron pruebas en régimen supersónico en las zonas habilitadas para ese tipo de operaciones, ubicadas lejos de los principales centros urbanos.

NG/fl