El Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea Argentina (FAA) confirmaron que la segunda tanda de los cazas supersónicos F-16 MLU arribará a la Argentina en septiembre, tres meses antes de lo estipulado de acuerdo al calendario inicial. Este avance en el programa ‘Peace Condor’ permite proyectar que la incorporación total de los 24 aviones adquiridos concluya antes de lo previsto, recortando un año completo a la planificación que se extendía hasta fines de 2028.

Fuentes oficiales de la FAA precisaron que la celeridad responde al ritmo óptimo de trabajo alcanzado en el mantenimiento de las unidades en la Base Aérea de Skrydstrup, Copenhague, y a las gestiones binacionales para unificar las últimas entregas.

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“El adelantamiento en las entregas responde al excelente nivel de los trabajos técnicos de mantenimiento y la fluidez del esquema binacional. Esto nos permite optimizar los tiempos de adiestramiento de las tripulaciones técnicas y de apoyo”, señalaron desde las Fuentes oficiales de la Fuerza Aérea Argentina.

cazas supersónicos F-16

Desde la Fuerza Aérea Argentina informaron que los cazas F-16 harán base temporal en el Área Material Río Cuarto, Córdoba, para su correspondiente inspección y puesta a punto. El período se extenderá hasta la finalización de las obras de infraestructura que se están desarrollando en la VI Brigada Aérea de Tandil.

El arribo en septiembre de una nueva tanda de aeronaves caza desde Dinamarca acelera el plan de reequipamiento. Una de las principales ramas de las Fuerzas Armadas busca completar las 24 unidades para diciembre de 2027.

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La inversión total del proyecto, que contempla no solo las células de los aviones sino un robusto paquete de armamento, sensores y soporte técnico, se sitúa entre los USD 900 millones y USD 1.000 millones.

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La llegada anticipada de los caza F-16 de la Fuerza Aérea Argentina no representa únicamente una renovación de la flota, sino una verdadera revolución en la doctrina de defensa del espacio aéreo.

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El especialista en asuntos de defensa y analista internacional, Andrés Serbin Pont, sostuvo que “completar la flota de 24 aeronaves un año antes de lo previsto cambia las reglas del juego. Acorta la brecha de vulnerabilidad defensiva que arrastraba el país y mete presión positiva a la infraestructura logística local, que ahora debe acelerar las adaptaciones normativas y físicas requeridas por el fabricante para operar bajo estándares internacionales de máxima exigencia”.

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Por primera vez en décadas, el país incorpora capacidades tecnológicas estándar de la OTAN, incluyendo los misiles AMRAAM para misiones BVR (Beyond Visual Range o más allá del alcance visual), cascos con visor integrado JHMCS y sofisticados pods de designación láser Litening G4 para ataques de alta precisión.

PM/fl