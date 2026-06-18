Qué es y para qué se realizará el “Ejercicio Furia 2026”, el despliegue aéreo de la IV Brigada de la Fuerza Aérea Argentina

La IV Brigada de la Fuerza Aérea Argentina llevará a cabo este jueves 18 de junio el “Ejercicio Furia 2026”, adiestramiento aéreo a través del que se desplegarán operaciones aeronáuticas de alta intensidad, procedimiento de combate, coordinación entre unidades terrestres y de vuelo, además de movimientos destinados a fortalecer la capacitación de las tripulaciones para afrontar situaciones reales de defensa.

El nivel de preparación de las unidades operativas permite detectar oportunidades de mejora en materia logística, comunicaciones, mantenimiento y empleo táctico de los sistemas de armas.

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Las maniobras que se ejecutarán en la localidad de El Plumerillo, provincia de Mendoza, validarán procedimientos que podrán ser utilizados en futuras operaciones militares y misiones de asistencia humanitaria.

“Ejercicio Furia 2026” de la Fuerza Aérea Argentina

La actividad forma parte del calendario anual de entrenamiento operacional y busca evaluar las capacidades de respuesta de pilotos, personal técnico y equipos de apoyo en distintos escenarios técnicos. ¿Cuáles son los objetivos de la denominada “Cuna de la Aviación de Caza”.

La IV Brigada Aérea es considerada la "Cuna de la Aviación de Caza" de la Fuerza Aérea Argentina y tiene un rol estratégico dentro del sistema de defensa nacional por su misión de formar aviadores militares especializados en operaciones de combate.

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Actualmente, opera principalmente aeronaves IA-63 Pampa III destinadas al entrenamiento avanzado de pilotos militares, mientras continúa el proceso de modernización que incorporará nuevas capacidades vinculadas al sistema de armas F-16.

Los 5 objetivos del “Ejercicio Furia 2026”

- Evaluar la capacidad de despliegue inmediato de las unidades aéreas.

- Perfeccionar la coordinación entre pilotos, mecánicos, controladores y personal de apoyo.

- Comprobar los tiempos de reacción ante distintos tipos de amenazas.

- Fortalecer los procedimientos de planificación y ejecución de operaciones aéreas.

- Entrenar la interoperabilidad entre las diferentes áreas que integran la Fuerza Aérea Argentina.

IV Brigada de la Fuerza Aérea Argentina

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Por medio de declaraciones institucionales difundidas mediante canales oficiales la FAA sostuvieron que “permiten fortalecer el entrenamiento del personal, optimizar la interoperabilidad y mantener el alistamiento permanente de las unidades”, sobre los ejercicios realizados en la IV Brigada Aérea

En el caso del Ejercicio Furia 2026, la IV Brigada Aérea pondrá a prueba procedimientos que abarcan desde la planificación de las misiones hasta la ejecución de operaciones aéreas y el sostenimiento logístico.

PM