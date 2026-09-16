El Gobierno de Javier Milei proyectó una fuerte inversión en el reequipamiento de las Fuerzas Armadas para 2027 y, en el proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso, aparece una autorización para tomar deuda por hasta USD 3.500 millones destinada a incorporar tres submarinos convencionales y dos fragatas multimisión para la Armada Argentina.

Sin embargo, el ministro de Defensa, Carlos Presti, sostuvo que las nuevas adquisiciones buscan “robustecer nuestro sistema de defensa” y que no tienen “vinculación con otras cuestiones de carácter internacional”. En ese sentido, remarcó que “la soberanía y el reclamo de las Islas es por vía diplomática y vía pacífica”.

A saber, el proyecto asigna $3.778.590,5 millones a la función Defensa, un 24,4% más que en 2026. Pero el dato de mayor impacto para la Armada aparece por la planilla anexa al artículo 42 del proyecto.

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Carlos Presti, ministro de Defensa

Este artículo lo que hace es autorizar al Poder Ejecutivo a realizar operaciones de crédito público, es decir, a buscar financiamiento para concretar esas adquisiciones.

Su aclaración es importante porque los submarinos y las fragatas no figuran como proyectos de inversión con una partida presupuestaria ejecutable para 2027. Para que las compras se concreten, primero debe aprobarse el Presupuesto y luego el Gobierno deberá conseguir el financiamiento correspondiente.

Autorización que está dividida en dos operaciones:

USD 2.300 millones para adquirir tres submarinos convencionales, que tendrían como destino la Base Naval Mar del Plata.

USD 1.200 millones para incorporar dos fragatas multimisión, destinadas a la Base Naval Puerto Belgrano.

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En ambos casos, el proyecto establece un plazo mínimo de amortización de tres años. La misma planilla incluye una tercera operación de crédito por USD 250 millones para el Parque Fotovoltaico Cauchari, en Jujuy, que no está vinculada al área de Defensa.

El resto del reequipamiento militar

El proyecto presentado por el Gobierno forma parte de un proceso de modernización que abarca a las tres Fuerzas Armadas. Acerca de la Fuerza Aérea, el Presupuesto 2027 establece como meta la incorporación de seis F-16, dentro del contrato por 24 aviones de combate adquirido a Dinamarca.

Sumado a eso, contempla $10.090 millones para modernizar la infraestructura de la VI Brigada Aérea de Tandil y del Área Material Río Cuarto, necesaria para operar y mantener estas aeronaves.

A esto se suman otros programas que ya están en marcha, como la incorporación de vehículos blindados Stryker, camiones Unimog U4000, radares desarrollados por INVAP y aeronaves de patrullaje marítimo.

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El Gobierno también avanzó con la compra de cuatro helicópteros Black Hawk para el Ejército. Según explicó Presti, el costo de la operación argentina es de USD 38 millones, una cifra diferente de los USD 140 millones que habían circulado inicialmente y que correspondían al paquete máximo autorizado por Estados Unidos.

Siguiente a eso, busca reforzar la capacidad de vigilancia mediante tecnología. El DNU 867/2026 había asignado fondos a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) para equipos de comunicación y distintos proyectos satelitales. Entre ellos aparece el programa SARE II A, mientras que el satélite SABIA-Mar tiene previsto su lanzamiento para el primer semestre de 2027, según la información consignada por Infobae.

También contempla la puesta en servicio de dos radares móviles tridimensionales RPA-200M, desarrollados por INVAP, para reforzar la vigilancia del espacio aéreo.

MV/MSS