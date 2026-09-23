La "diplomacia de los abrazos" finalmente se tradujo en dólares. En un movimiento estratégico que sella el alineamiento absoluto entre la gestión de Javier Milei y la administración de Donald Trump, los gobiernos de Argentina y Estados Unidos firmaron un mega acuerdo de inversión por 7.000 millones de dólares para crear el denominado "Corredor Andes-Atlántico". Este inédito esquema de financiamiento busca asfaltar el camino logístico para que la minería, el petróleo y el gas criollo fluyan sin trabas hacia los mercados de Occidente.

La ceremonia se llevó a cabo este miércoles en las oficinas del Consulado argentino en Nueva York. Allí, el canciller Pablo Quirno y el subsecretario de Estado norteamericano, Chris Landau, pusieron sus firmas en representación de ambos mandatarios. La mesa principal también contó con la presencia de pesos pesados de la economía, como el ministro Luis Caputo, el titular de YPF Horacio Marín, y ejecutivos clave del área comercial y diplomática de Washington, en una muestra del volumen político de la iniciativa.

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El corazón de este desembarco millonario, previsto para ejecutarse en 2027, apunta directamente al corazón productivo de Vaca Muerta. Según trascendió, el grueso de ese dinero (unos 6.000 millones de dólares) funcionará como soporte financiero para el megaproyecto Argentina LNG. Esta iniciativa, comandada por la petrolera de bandera nacional junto a socios internacionales de Italia y Emiratos Árabes, está catalogada como la inversión más gigantesca en la historia del país, con un costo final que roza los 51.000 millones de dólares. El respaldo crediticio llegará a través del Banco de Exportaciones e Importaciones (Exim Bank) y la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) de los Estados Unidos.

Sin embargo, el mapa del Corredor abarca mucho más que la extracción de hidrocarburos. El plan integral de la Casa Blanca incluye modernizar la infraestructura satélite: desde la expansión y privatización del tendido ferroviario (como el estratégico Belgrano Cargas y ramales clave hacia Bahía Blanca) hasta obras en el área de telecomunicaciones, la revitalización de la Hidrovía y mejoras sustanciales en el transporte eléctrico de alta tensión. El objetivo estadounidense es claro: eliminar todos los cuellos de botella para agilizar el embarque de minerales críticos y energía desde el noroeste y la Patagonia hacia las terminales del Atlántico.

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