Trump recibió a Xi Jinping en EE.UU. y ambos países extendieron la tregua comercial hasta enero

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este miércoles a su par chino, Xi Jinping, en la base militar conjunta Andrews, cerca de Washington, al inicio de una visita de Estado de tres días. El encuentro estuvo marcado por un gesto poco habitual: Trump se acercó al avión presidencial chino para estrechar personalmente la mano de Xi al momento de su llegada.

Trump y la primera dama estadounidense, Melania Trump, recibieron al mandatario chino y a su esposa, Peng Liyuan, después de que Xi descendiera de la aeronave. La recepción se produjo mientras Washington y Pekín avanzaban en una nueva extensión de la tregua comercial entre las dos mayores economías del mundo.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, confirmó que ambos gobiernos acordaron prolongar hasta el 10 de enero la distensión económica que estaba prevista hasta el 10 de noviembre. “Esta se va a extender hasta el 10 de enero”, afirmó el funcionario, según informó AFP.

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La decisión se conoció durante la llegada de Xi a Estados Unidos y antes de las reuniones previstas entre ambos mandatarios. La prórroga mantiene vigente el acuerdo comercial alcanzado por Washington y Pekín mientras Trump y Xi retoman el diálogo bilateral durante la visita de Estado.

La presencia de Xi en Estados Unidos abre una nueva instancia de conversaciones entre ambos gobiernos, con el comercio y las relaciones económicas entre las dos potencias como uno de los principales ejes de la agenda.