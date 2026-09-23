En RDC explicaron qué establece el acuerdo de seguridad entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia

El acuerdo alcanzado durante la Asamblea General de Naciones Unidas puso en pausa, al menos por ahora, la disputa por el futuro de Groenlandia y la intención de Donald Trump de ampliar la presencia estadounidense en el territorio. El entendimiento establece un marco para la seguridad de la región ártica.

Norman Powell analizó el acuerdo en diálogo con Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, y explicó sus alcances para Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia. “Fue un evento importante porque asistió Trump a la firma de este acuerdo con Groenlandia y con Dinamarca”, señaló.

El acuerdo entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia

El documento fue firmado por la primera ministra danesa Mette Frederiksen, el primer ministro groenlandés Jens Nielsen y el presidente estadounidense. Según detalló Powell, el eje del acuerdo es la seguridad del territorio ártico: “Es un acuerdo por el cual Estados Unidos se compromete a encargarse de la seguridad de Groenlandia y va a incluir dos nuevas bases militares”.

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El presidente estadounidense presentó el entendimiento como un avance para los intereses estratégicos de Washington. “Trump dice que el acuerdo le da control permanente a Estados Unidos sobre la seguridad del territorio”, explicó el periodista.

Powell también indicó que Trump sostuvo que ningún adversario estadounidense podrá establecer bases militares en Groenlandia en el futuro. “Según Trump, ningún adversario de Estados Unidos puede tener bases en Groenlandia en el futuro, pero los detalles específicos del acuerdo no se conocen”, aclaró.

Aunque Washington destacó el componente estratégico y militar del acuerdo, desde Dinamarca la interpretación es diferente respecto de la soberanía sobre Groenlandia. “La primera ministra danesa dice que el acuerdo reconoce la soberanía y la integridad territorial de Dinamarca sobre ese territorio”, indicó Powell.

Soberanía danesa y el futuro de la disputa

El periodista remarcó que todavía existen interrogantes sobre la evolución de la relación entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia. “No hay ninguna garantía de que el tema no vuelva a resurgir”, sostuvo Powell, aunque señaló que, por el momento, el acuerdo establece un marco para la cuestión de seguridad.

El entendimiento también representa un cambio respecto de las recientes declaraciones y acciones de Trump sobre Groenlandia. Powell recordó la difusión de mapas en los que el territorio aparecía incorporado a Estados Unidos.

“Por el momento en su red social Truth Social no aparecerán nuevos mapas como él publicó en los últimos días donde estaba todo el territorio de América del Norte, incluida Groenlandia, con la bandera de Estados Unidos”, concluyó Powell.