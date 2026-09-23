Vivió 70 años en la misma casa y fue desalojada: en RDC analizaron el caso que sacudió a la política española

El desahucio de una jubilada que vivió 70 años en la misma vivienda volvió a poner en el centro del debate el acceso a la vivienda y el problema habitacional en España. El caso de Mari Carmen generó repercusión política y social después de que fuera desalojada del departamento en el que había vivido durante siete décadas.

Marcelo Molina analizó el caso en diálogo con Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, y explicó cómo el aumento del precio de la vivienda y el costo de los alquileres afectan a jubilados, jóvenes y trabajadores en ciudades como Madrid.

El desahucio de Mari Carmen y el problema de la vivienda

“Es un caso que hoy conmovió y sacudió un poco a la política”, explicó Molina, quien señaló que el debate público suele concentrarse en otros asuntos mientras persisten problemas vinculados con la vivienda.

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La mujer había ingresado al departamento cuando tenía 17 años, a partir de un contrato de alquiler antiguo firmado por su padre. Tras la muerte de su madre, el contrato pasó a ella. “Ella siguió pagando la renta actualizada, pero solo por IPC. Al día de hoy estaba pagando alrededor de 440, 450 euros”, relató Molina.

Según explicó, el edificio fue adquirido alrededor de 2020 por una inversora privada que consideró vencido el contrato y comenzó a reclamar un alquiler de 2.650 euros mensuales o la compra del inmueble. “Obviamente Mari Carmen no tenía ni una cosa ni la otra y ahí empezó un litigio judicial que duró muchos años”, señaló. Tras varios intentos de desalojo y agotadas las instancias judiciales, finalmente se ejecutó la medida.

La jubilada tenía una pensión de unos 1.400 euros mensuales. “Retiraron finalmente a esta mujer en silla de ruedas y la llevaron a un hospital con una crisis nerviosa”, contó Molina. Y advirtió: “Al menos hasta ahora, no se sabe dónde va a ir a parar esta señora”.

Alquileres en Madrid: contratos, precios y habitaciones

Molina sostuvo que el problema excede este caso particular y está relacionado con el aumento del precio de la vivienda. “Los alquileres en España están regulados y tienen un límite de aumento del 3% anual”, explicó. Según señaló, esta situación llevó a algunos propietarios a retirar inmuebles del mercado tradicional o buscar mecanismos para obtener mayores ingresos.

“Muchos propietarios o directamente sacaban las propiedades o directamente te decían: ‘Tengo a alguien, que lo voy a vender’, y ahí no puedes hacer nada y te tenés que ir”, afirmó.

El periodista también describió el impacto sobre jóvenes y trabajadores. “En Madrid, una habitación está alrededor de 700 euros. Una habitación”, señaló. Y agregó que algunos propietarios subdividen los departamentos para alquilar cada habitación por separado.

El fenómeno alcanza incluso a jóvenes altamente calificados: “Estuve trabajando con chicos universitarios, con doctorados, con másters, que hablaban tres o cuatro idiomas y esos chicos viven en habitaciones compartidas con tres o cuatro más”.

Molina resumió el problema con una imagen cotidiana: “El chico es muy preparado porque tiene sueldos de 1.300, 1.400 euros y la mitad se les va en el alquiler de la habitación”.