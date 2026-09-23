RDEco: Matías Randazzo explicó cómo los impuestos y los costos afectan la rentabilidad de las empresas

La presión tributaria se suma a una estructura empresarial que ya enfrenta salarios, cargas sociales y costos crecientes. En ese contexto, la estrategia impositiva, el control de los costos y la rentabilidad aparecen como factores centrales para sostener la competitividad de las empresas y evitar que los impuestos reduzcan aún más los márgenes.

Matías Randazzo y Elisabet Piacentini analizaron el impacto de la planificación fiscal y los costos sobre las empresas en diálogo con Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil. El debate incluyó la incidencia de los impuestos y las estructuras tributarias, además de los saldos a favor y las retenciones.

Impuestos, costos y competitividad empresarial

Para Randazzo, “toda la parte impositiva, sobre todo algunos impuestos, son una piedra más que vamos metiendo en la mochila”, y advirtió que tributos como Ingresos Brutos y el impuesto al débito y crédito pueden reducir los márgenes.

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En ese contexto, sostuvo que “hoy es clave tener una muy buena estrategia impositiva, fiscal”, complementada con estrategias de costos y rentabilidad. La clave, según explicó, es entender el negocio como un conjunto: “Un negocio es un juego de números. Lo que tenemos que hacer es aprender a jugar ese juego”.

El especialista también vinculó la eficiencia interna con la competitividad. “Competir no es simplemente ver el precio de la competencia y lo pongo un poquito más barato”, afirmó. Y agregó: “Eso estás regalando margen, estás regalando empresa”. Para Randazzo, una estrategia adecuada permite ceder parte del margen sin perder rentabilidad y aumentar el volumen de ventas.

Piacentini coincidió en la necesidad de revisar permanentemente las cuentas. “Pagar lo que corresponde, pero no más”, resumió al referirse a la planificación fiscal. También destacó el problema de los saldos a favor de Ingresos Brutos y la importancia de analizar las retenciones que realizan bancos y plataformas de pago.

Ganancias, saldos a favor y cambios fiscales

“Si no conozco mis números”, explicó la especialista, “hay empresarios que no miran los resúmenes del banco y no saben que se han retenido” determinados montos. Por eso, consideró fundamental trabajar sobre costos, proveedores, marketing y gestión.

Sobre las sucesivas prórrogas para presentar Ganancias, Piacentini señaló: “Cuatro prórrogas tuvimos de la Declaración Jurada de Ganancias de las Personas Humanas” y explicó que los cambios estuvieron vinculados a la implementación de la denominada ley de inocencia fiscal 2. Según indicó, el nuevo esquema amplió el acceso a la declaración jurada simplificada.

Randazzo sintetizó el desafío empresarial: “Hoy la empresa necesita volumen” y, para alcanzarlo, “hay que ser competitivos”, mediante una estrategia de costos y precios que permita captar clientes “siendo rentable”.