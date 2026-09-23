La inflación bajó y cambió la forma de gestionar las empresas: el análisis de Matías Randazzo en RDEco

La desaceleración de la inflación no elimina los desafíos para las empresas: modifica la forma de calcular costos, administrar inventarios y definir precios. Matías Randazzo explicó que al momento de costear hay que contemplar tanto los gastos operativos como la evolución de los precios.

Randazzo analizó los cambios que la menor inflación genera en la gestión empresarial durante Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil. El especialista explicó cómo el nuevo escenario impacta en los costos, los inventarios, los precios, los márgenes y la administración de la caja.

Cómo cambia la gestión de las empresas con menor inflación

“Vos cuando costeás, lo que tenés que tener en cuenta siempre es costos de productos, costos fijos y demás, y a la vez, inflaciones”, señaló. Y explicó que los aumentos todavía existentes terminan trasladándose a toda la estructura: “Eso después te termina trasladando el costo”.

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El especialista remarcó que el escenario actual requiere una gestión diferente. “Una cosa era gestionar con inflaciones anteriores y una cosa es gestionar con inflaciones como las que vivimos hoy”, sostuvo.

Según Randazzo, durante períodos de inflación elevada algunas empresas podían compensar errores de gestión mediante aumentos de precios. “Antes yo sabía que me estoqueaba, tenía estoque hasta la nuca y eso después me aumentaba solo el valor”, explicó. Pero ese mecanismo perdió efectividad: “Hoy el juego cambió completamente”.

Por eso, destacó la necesidad de mejorar la administración interna: “Hoy es clave una muy buena gestión interna en la empresa”. Y agregó una precisión sobre la relación entre inflación y salarios: “La baja de la inflación no es lo que te hace pagar sueldos, lo que te hace pagar sueldos es el margen y la caja”.

Más competencia y cambios en el consumo

El escenario también está marcado por una transformación de los hábitos de compra. Randazzo señaló que “un 20% creció todo lo que es el consumo online, ecommerce versus mismo periodo del año pasado”, según el análisis que mencionó durante la entrevista. A la vez, la apertura de las importaciones amplió el número de competidores disponibles para los consumidores: “Al estar abierta a las importaciones, hace que en vez de haber dos competidores, tenés 30 competidores”.

Esta mayor oferta también vuelve más exigente al consumidor: “El público se vuelve mucho más selectivo”, sostuvo Randazzo, quien describió un mercado en el que pequeñas diferencias de precio pueden modificar una decisión de compra.

El desafío, resumió, consiste en combinar competitividad con rentabilidad: “Hoy toca eso, ser competitivos, con buenos precios y encima cuidando el margen y la caja”. Y concluyó que ese equilibrio “es muy complejo de gestionar”.