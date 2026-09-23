“El peso de los impuestos” cambia según el cultivo: el análisis del Índice FADA en RDEco

El índice FADA mide la presión tributaria en relación con la rentabilidad de cada actividad agrícola y permite observar que la carga impositiva no necesariamente es igual entre cultivos. El peso de los impuestos varía según los ingresos y los costos de producción de cada actividad.

Antonella Semadeni explicó el funcionamiento del índice en diálogo con Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, y analizó las diferencias entre cultivos como trigo, soja y girasol según su rentabilidad y estructura de costos.

Por qué la presión impositiva cambia según el cultivo

“Lo interesante del índice FADA es que va midiendo el peso de los impuestos en relación a la rentabilidad de ese momento y de ese cultivo”, explicó Semadeni. Y detalló: “Estamos calculando ingresos menos gastos, el monto que nos da, bueno, cuánto se va al pago de impuestos”.

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La especialista señaló que las diferencias entre cultivos no dependen exclusivamente de las retenciones. “Quizás a veces sucede que nos dicen, bueno, pero soja tiene más retención”, planteó. Sin embargo, aclaró que otros costos pueden modificar significativamente el resultado final.

El trigo es un ejemplo. “Trigo necesita más un insumo que se llama urea, que es un fertilizante”, explicó. Por ese motivo, “quizás el resultado económico es menor y el peso de los impuestos termina siendo mayor sobre trigo que sobre soja”, siempre en términos relativos a la actividad.

Según Semadeni, a comienzos de año la presión llegó a niveles particularmente elevados para el cereal: “En el caso del trigo nos ha llegado a dar casi un 80%”, debido al fuerte incremento del precio de la urea, que atribuyó al impacto del conflicto en Medio Oriente.

Retenciones, precios internacionales y perspectivas para el girasol

La especialista también repasó los cambios en las retenciones. “Ahora bajó un poquito más en trigo y cebada”, señaló, y explicó que existe un cronograma anunciado para otros cultivos, aunque todavía no se contemplan modificaciones específicas para trigo y cebada.

En paralelo, el girasol atraviesa un escenario favorable en materia de precios. “Viene en cuanto a precios, una mejora”, afirmó Semadeni, quien vinculó parte de ese movimiento con la situación internacional.

“Todos estos días estamos viendo, la verdad, una mejora en lo que son los precios por todos los conflictos un poco internacionales”, explicó. Según indicó, el recrudecimiento de la guerra entre Rusia y Ucrania genera “presiones alcistas en, por ejemplo, trigo, en girasol también”.

Las perspectivas productivas también son positivas. “Venimos de una buena cosecha”, sostuvo, y agregó que “el año que viene también se espera que la cosecha sea buena”. Incluso estimó que la producción podría ubicarse “800 mil toneladas por encima de la de este año”, pese a las previsiones climáticas de mayores lluvias.