Ingresos Brutos: Elisabet Piacentini explicó en RDEco cómo recuperar los saldos a favor

Los sistemas de recaudación anticipada de Ingresos Brutos se convirtieron en un problema para empresas y productores que acumulan créditos fiscales difíciles de recuperar. Elisabet Piacentini señaló que cada jurisdicción tiene su propia normativa: “Cada provincia tiene su código fiscal, que además cambia cada mes de enero”.

Piacentini explicó los mecanismos disponibles para recuperar esos fondos durante Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, señaló: “Hasta 15 millones de pesos realmente te devuelven, es un click” y agregó que, si existe una deuda, “se compensa, se paga y a las 48 horas aparece la plata en la cuenta”.

Cómo recuperar los saldos a favor de Ingresos Brutos

También explicó que el primer paso ante un saldo a favor es reducir las retenciones futuras: “Lo primero que pedimos es la atenuación de la alícuota con el sistema que hay en cada provincia”. Luego, “se pide el saldo de devolución”, aunque aclaró que las condiciones varían según cada jurisdicción.

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El problema surge por la acumulación de retenciones, percepciones y pagos anticipados. Piacentini enumeró mecanismos como CIRCREB, CIRTAC y otros sistemas: “De cada peso que te entra en el banco se te retiene una parte”. También se retiene sobre ventas con tarjetas, billeteras virtuales y pagos de clientes, mientras que los proveedores pueden aplicar percepciones.

El resultado, advirtió, son créditos fiscales crecientes: “Y ahí se generan los saldos a favor”. Para Piacentini, resulta cuestionable la ausencia de límites: “Es increíble que la Comisión Arbitral, que es la que tiene que regular todo esto, no haya puesto un límite”.

Presión fiscal y reforma tributaria

Por su parte, Antonela Semadeni planteó que el debate no debería limitarse a cuánto recaudan las provincias, sino también a cómo se financian sus gastos. “Para mí muchas veces se habla de una reforma tributaria y no se tiene en cuenta que antes de esa reforma tributaria tiene que haber, empezar a hablar de nuevo de la coparticipación”, sostuvo.

La especialista destacó además que las provincias asumieron mayores responsabilidades en áreas como educación y salud sin una modificación equivalente del esquema de distribución de recursos.

Piacentini, por su parte, señaló que Brasil avanzó con una reconfiguración de su sistema tributario: “Hay formas de readecuar, lo que pasa que hay que discutir de fondo”.

Finalmente, destacó un reciente fallo de la Corte Suprema sobre los mecanismos de retención y el caso de la empresa Las Marías: “Tenía 300 años de saldo a favor”. Y sintetizó el impacto de esta situación: “El perjuicio es tremendo”.