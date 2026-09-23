Impuesto al cheque: en RDEco analizaron cómo la nueva regulación afecta a las pymes

La nueva regulación del impuesto al cheque modificó el circuito mediante el cual las pequeñas y medianas empresas podían recibir cheques, endosarlos desde el home banking y enviarlos a una cuenta comitente para luego descontarlos. El cambio vuelve a poner el foco sobre el impuesto al débito y crédito y sobre los fondos que ingresan al mercado de capitales.
Santiago Lull y Elisabet Piacentini analizaron el impacto del cambio regulatorio durante Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil. Ambos explicaron cómo funcionaba el mecanismo para las pymes, el efecto sobre el mercado de capitales y el vínculo con la educación financiera.
El impacto de la nueva regulación sobre las pymes
Para Lull, el efecto puede ser significativo: “Creo que esto le va a pegar fuerte al mercado de capitales, sobre todo porque el retail o la persona física no genera lo mismo que una empresa”. Y agregó: “Cuando vos tenés un cliente que es una empresa, por lo general el volumen que opera es mucho más grande”.
El especialista también cuestionó el impacto del impuesto en aquellas operaciones que antes aprovechaban la exención: “Cuando vos ahorrabas ese impuesto, te daba para pagar la comisión. Ahora es una doble imposición”.
Por su parte, Piacentini explicó cómo funcionaba el mecanismo para las pymes: “Hace cuatro meses se había creado este sistema, era muy práctico y muy fácil porque recibías un cheque y directamente desde tu home banking clickeabas Endosar y se lo endosabas a tu cuenta comitente”.
Según la contadora, el esquema también permitió ampliar el acceso de pequeñas empresas al mercado: “Se les explicó, abrieron el mercado, conocieron a su agente de bolsa, eligieron en qué Alyc hacerlo, empezaron a instrumentarlo”.
Educación financiera y fondos que vuelven al circuito bancario
Piacentini destacó además que el mecanismo no solo permitía ahorrar el impuesto, sino que acercaba a las pymes a herramientas de inversión: “De todo esto se ahorraban el 0,6%” y “exactamente, aprendieron a invertir”.
En esa línea, definió el proceso como una experiencia de inclusión: “Fue educación financiera y lamentablemente una medida que empezó a funcionar bien y cuando empezaba a tomar impulso se descontinúa”.
Lull planteó que el cambio también puede restar recursos al mercado de capitales y cuestionó el sentido de priorizar esa recaudación: “Estamos raspando un poco la lata”, sostuvo, y agregó: “¿Para qué quiero recaudar ese porcentaje y sacárselo al mercado?”.
Piacentini, por su parte, remarcó el crecimiento del cheque electrónico: “Se popularizó mucho”, especialmente ante el cierre de sucursales bancarias, y explicó que cada vez es más habitual operar de manera digital.