En Nueva York, Milei insultó y cuestionó a Kicillof, habló de Malvinas, de la inflación y de la herencia que recibió de Alberto Fernández

El presidente Javier Milei dio su discurso en la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad, en Nueva York, donde culpó al gobernador Axel Kicillof por el aumento del riesgo país, habló de Malvinas, de las elecciones del año que viene y de la pesada herencia que recibió de Alberto Fernández, entre otros temas.

Según La Nación, al mandatario lo escucharon este miércoles más de 300 personas pertenecientes al mundo financiero, empresarial, diplomático y académico, con el embajador norteamericano ante la Argentina, Peter Lamelas, sentado en primera fila.

Qué dijo Javier Milei

El mandatario afirmó que “por el solo hecho de bajar la inflación, eso les devolvió a los argentinos 100.000 millones de dólares. Por eso hicimos un ajuste del 30% del gasto”.

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Y luego agregó: “Vean que otra medida fuertemente en favor de los vulnerables es el hecho de terminar con la inseguridad. Nosotros cuando asumimos había 9000 piquetes por año, ahora es 0. Y no solo eso, sino que además tenemos los indicadores de delincuencia más bajos de la historia”.

Según La Nación, Milei también advirtió: “Yo les aviso que si llegamos a repetir el número de la última elección vamos a tener mayoría en Diputados y vamos a estar muy cerca del quórum en Senadores. Prepárense porque se va a venir la mayor cantidad de reformas de la historia de la humanidad”.

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El mandatario además se refirió a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y adelantó que “el próximo gobierno que nos siga, seamos nosotros o sea cualquier otro, no va a poder romper la regla monetaria, porque si la rompe, el costo reputacional va a ser fuertísimo y se van a tener que tragar una crisis en la cara”.

Milei también cuestionó la herencia que le dejó el gobierno de Alberto Fernández: “Ese fue el país que recibimos, no el cuento de hadas que quiere vender hoy el peronismo en la Argentina. Es decir, porque ustedes los escuchan y es como que nos hubieran entregado Suiza. Es irritante la hipocresía”.

Luego, según La Nación, apuntó, sin mencionarlo, contra Kicillof, que estuvo esta semana en Nueva York: “Si aparecen pelotudos hablando por Nueva York, sube el riesgo país. Creo que saben a quién me refiero”.

También cuestionó a la clase política por sus ideas. “Hay algo que se llama ley de la gravedad, los políticos son maravillosos: ellos creen que pueden suspender la ley de gravedad con una ley. Pero los hijos de put* te mandan a vos a tirarte del piso 500″, ironizó.

Para luego remarcar: “Después de 12 años sin crecer, hemos vuelto a crecer y, sin embargo, tengo que soportar que algunos imbéciles digan que no sé de crecimiento. Bueno, voy a seguir así de ignorante, pero haciendo crecer la economía”.

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Con respecto a Malvinas, adelantó que “será una causa que defenderemos siempre, con fines pacíficos”.