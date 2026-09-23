Kicillof envió un doble mensaje en Nueva York: foto con Mamdani para la interna y críticas al “milagro económico” de Milei

El gobernador bonaerense Axel Kicillof participó este miércoles de un desayuno en Nueva York junto al alcalde de esa ciudad, Zohran Mamdani, y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Durante el encuentro, cuestionó el rumbo económico de Javier Milei y rechazó la idea de que la Argentina atraviese un “milagro económico”.

La reunión se realizó en Gracie Mansion, la residencia oficial del alcalde neoyorquino, en el marco de la semana de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas. También participaron el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la primera ministra de Barbados, Mia Amor Mottley, entre otros representantes de las delegaciones que se encuentran en Nueva York.

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El encuentro estuvo organizado bajo el título “Construyendo una economía para la mayoría” y tuvo como eje los desafíos económicos y políticos del escenario internacional. En ese contexto, Kicillof planteó su diagnóstico sobre la situación argentina y cuestionó las políticas implementadas por el Gobierno nacional.

“Quiero aprovechar esta reunión para referirme a la propaganda que ha intentado instalar en el mundo sobre que hay un ‘milagro económico’ en la Argentina. No solo no hay un milagro, sino que estamos sufriendo una verdadera catástrofe”, sostuvo el gobernador.

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Kicillof afirmó que en el país “se han perdido miles de empleos, cierran empresas todos los días, caen los salarios y empeora día a día la calidad de vida”. Sus declaraciones se sumaron a las críticas que viene realizando durante su gira por Estados Unidos sobre el rumbo de la economía argentina.

Las críticas de Kicillof al Gobierno de Milei

El gobernador también se refirió a los cambios que atraviesan la economía mundial y al impacto de la revolución tecnológica. Según planteó, la Argentina cuenta con capacidades científicas e industriales que podrían permitirle aprovechar nuevas oportunidades en ese escenario.

“Con todas sus capacidades científicas e industriales, la Argentina tiene muchas oportunidades en este nuevo contexto, pero Milei las está desperdiciando por llevar adelante un plan de subordinación a las grandes potencias”, afirmó.

En esa línea, Kicillof sostuvo que la Argentina debería fortalecer sus vínculos internacionales y promover una agenda centrada en el desarrollo productivo, la soberanía y la justicia social.

“El nuevo orden mundial no está escrito”, planteó el gobernador, y señaló que el escenario internacional debería construirse a partir de una mayor igualdad, la soberanía de los países y el respeto por la autodeterminación de los pueblos.

La reunión con Mamdani y Sánchez

La actividad se produjo durante el segundo día de la gira de Kicillof por Estados Unidos y coincidió con la participación de Milei en la Asamblea General de la ONU.

Luego del encuentro, el gobernador agradeció a Mamdani por la invitación y destacó la participación de Sánchez y de representantes de distintos países. “Desde la Provincia seguimos consolidando alianzas de cooperación para defender el desarrollo productivo y los derechos de nuestra gente”, escribió en sus redes sociales.

La reunión con el alcalde de Nueva York y el presidente español se sumó a la agenda internacional que Kicillof desarrolla durante su visita, que combina encuentros políticos, actividades académicas y reuniones vinculadas a la situación financiera y económica de la provincia de Buenos Aires.

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La agenda de Kicillof en Nueva York

Durante la primera jornada de su gira, Kicillof participó de una actividad en The New School, donde expuso sobre las transformaciones que atraviesan América Latina y las oportunidades que plantea el nuevo escenario internacional.

También mantuvo reuniones con fondos de inversión que poseen bonos de la Provincia y empresas estadounidenses con inversiones o proyectos en territorio bonaerense.

La agenda del gobernador en Nueva York concluirá este miércoles con una exposición en la Universidad de Columbia, donde abordará las transformaciones económicas y políticas de la Argentina y de la región en el contexto de los cambios en el orden internacional.