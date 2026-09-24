Karina Milei se reunió con senadores libertarios: qué dijo Patricia Bullrich al terminar el encuentro

Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia, fue la impulsora y la anfitriona de una reunión que se celebró este miércoles 23 de septiembre a la noche de la que participaron senadores de La Libertad Avanza (LLA), y su líder, Patricia Bullrich, titular de la bancada oficialista en la Cámara alta, quien, al salir del encuentro, afirmó que fue “una reunión de amistad y compañerismo”.

Patricia Bullrich

Sobre las recientes polémicas con la hermana del presidente, afirmó: “Todo bien, todo muy lindo…”.

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La reunión, que se realizó en un local gastronómico del barrio porteño de Villa Urquiza y duró casi 4 horas, significó el reencuentro de Milei y Bullrich tras la controversia originada por el tema de discapacidad que estaba incluido en el Presupuesto 2027, y se realizó pocas horas antes del debate en el Senado por la reforma del Banco Central y la Ley de Zona Fría, que cambia sustancialmente el esquema de subsidios al gas.

Karina Milei está a cargo de la gestión oficialista porque su hermano Javier se encuentra en Nueva York, donde este miércoles disertó ante la Asamblea de la ONU.

Javier y Karina Milei

Bullrich expresó sus diferencias en la mesa política y le solicitaron que las canalizara internamente

La mesa política de La Libertad Avanza se reunió este martes 22 de septiembre, a las 13 horas, en Casa Rosada, para tratar de ordenar las diferencias internas que aparecieron tras la presentación del Presupuesto 2027. Según la agencia Noticias Argentinas, Patricia Bullrich expuso su malestar por este tema y le pidieron “canalizar” las discusiones internamente.

Según la senadora, los puntos más polémicos del Presupuesto deberían haber sido discutidos durante la reunión de la mesa política de la semana pasada.

La reunión además estuvo marcada por las recientes salidas del secretario de Discapacidad, Alejandro Vilches, y la de Belén Agudiez, quien dejó la Subsecretaría de Planificación General.

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También se habló del esquema de tratamiento de la Ley de Soberanía Nacional; los plazos para tratar en el Senado la nueva Carta Orgánica del Banco Central; y las modificaciones al régimen de Zona Fría.

Martin Menem

De este encuentro participaron Karina Milei; Diego Santilli; Bullrich; Martín Menem; Ignacio Devitt; Santiago Caputo; Eduardo “Lule” Menem; y Fabián Fernández.

HM/DCQ