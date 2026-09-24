Presupuesto: un diputado aliado advirtió que el equilibrio fiscal "no debe afectar a las provincias"

El diputado nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) por Corrientes, Diógenes González, se refirió al ingreso del proyecto de presupuesto presentado por el Gobierno nacional al Congreso de la Nación, calificándolo como el eje central de la agenda legislativa. El legislador remarcó que, si bien la provincia sostiene un compromiso histórico con las cuentas públicas ordenadas, la búsqueda de metas macroeconómicas no debe ejecutarse en detrimento del desarrollo de las jurisdicciones del interior.

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"Un presupuesto equilibrado no puede ser a costa de la calidad de vida de las personas que estamos en el interior de la Argentina", afirmó el representante parlamentario al analizar los lineamientos de la iniciativa.

Análisis de partidas para obras, salud y educación pública

González detalló que la revisión técnica de las planillas presupuestarias demandará un trabajo exhaustivo en las comisiones de la Cámara de Diputados que se extenderá durante octubre y parte de noviembre. Una de las prioridades centrales estará enfocada en la distribución de fondos para infraestructura, un reclamo persistente de los intendentes de Corrientes para concretar proyectos viales y de hábitat.

"Vamos a mirar mucho lo que son las partidas del área de salud, las partidas que son del área de educación, las que son del área de infraestructura y también particularmente el tema de la universidad", declaró el diputado nacional, quien es considerado aliado y que acompañó las iniciativas del Gobierno nacional en las últimas votaciones.

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En esa línea, subrayó la necesidad de asegurar los recursos financieros para el funcionamiento de la Universidad Nacional del Nordeste, institución estratégica para la región.

Articulación con el Ejecutivo provincial y agenda federal

Para coordinar la postura legislativa, el diputado confirmó que mantendrá reuniones de trabajo con los titulares de las distintas carteras del gabinete de Juan Pablo Valdés. El objetivo consiste en revisar el alcance de cada partida antes de la votación en el recinto y garantizar la inclusión de obras clave para la provincia.

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Como antecedente de gestión, el legislador recordó sus reclamos ante el Poder Ejecutivo por la paralización de la autovía de la Capital, cuyos trabajos se reanudaron tras negociaciones del mandatario provincial. "Esperemos poder votar un presupuesto que contemple al país federal, que mire lo que pasa en el interior de la Argentina y que tenga la mirada sobre qué está haciendo Corrientes en cada uno de los temas", concluyó.