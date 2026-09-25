El Frente Renovador reunirá a más de 300 dirigentes en un encuentro regional del NEA

El Frente Renovador realizará este sábado 26 de septiembre su Encuentro Regional del NEA, con la participación de más de 300 dirigentes territoriales y sociales de Chaco, Corrientes y Misiones.

El objetivo de la jornada será intercambiar miradas, coordinar acciones y fortalecer la construcción territorial del espacio liderado por Sergio Massa en la región.

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Encuentro del Frente Renovador

El encuentro contará con la presencia del presidente del partido y diputado nacional por Santa Fe, Diego Giuliano, y de la diputada nacional Sabrina Selva.

Por Chaco encabezará la participación la diputada provincial Katia Blanc, mientras que por Misiones estarán los diputados provinciales Cacho Bárbaro y Cristian Castro.

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Delegación de Corrientes

La delegación de Corrientes estará encabezada por el senador provincial Román Naya, de Santo Tomé; los diputados provinciales César Lezcano, de Empedrado; Sara Aparicio, de Bella Vista, y Adriana Vidal Domínguez, de Mercedes; además del ex diputado provincial y fundador de la Escuela de Oficios, Germán Braillard.

La actividad también convocará a legisladores, intendentes, más de 50 concejales y militantes, y buscará poner en común el trabajo desarrollado en cada provincia y municipio para consolidar la construcción federal del Frente Renovador.

Fuente: NA.