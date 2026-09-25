Zona fría: el gobernador de Corrientes celebró la aprobación de la ley y confirmó beneficio para 185 mil usuarios

El gobernador de la provincia, Juan Pablo Valdés, resaltó la sanción en el Congreso de la Nación de la reforma de la norma conocida como zonas frías, una iniciativa legislativa que permitirá avanzar en la implementación una tarifa diferenciada de energía eléctrica para el norte argentino. En Corrientes, la medida alcanzará a unos 185 mil usuarios residenciales durante los meses de mayor demanda térmica.

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La aprobación en la Cámara de Senadores se concretó con 38 votos afirmativos y ocho negativos, contando con el acompañamiento de los representantes correntinos Eduardo Vischi, Carlos "Camau" Espínola y Gabriela Valenzuela. A partir del ahorro generado por la reestructuración de subsidios en las regiones del sur, el Gobierno nacional se comprometió a instrumentar mediante resolución los nuevos bloques de consumo bonificado para las zonas de clima cálido y muy cálido entre noviembre y abril.

Tope de consumo, montos de ingresos y esquema de subsidios

En relación con los beneficios concretos para los hogares, Juan Pablo Valdés detalló cómo funcionará la compensación tarifaria en la provincia. "Los correntinos van a tener subsidiados hasta 500 kW y durante los otros 6 meses va a tener 300 kW", precisó el mandatario al explicar la segmentación prevista para el período veraniego.

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Asimismo, el titular del Ejecutivo provincial aclaró cuáles son las condiciones socioeconómicas para acceder a la tarifa diferenciada e instó a los usuarios a revisar su situación en el padrón oficial. "El subsidio es hasta tres canastas básicas incluidas, personas que tengan ingresos menores de los casi 3 millones de pesos pueden acceder a estas tarifas diferenciadas", afirmó a radio Sudamericana.

Negociaciones del Norte Grande y proyecto de ley definitivo

El gobernador valoró el acuerdo alcanzado por los mandatarios de la región para destrabar el tratamiento parlamentario de zona fría en el Congreso. "No había voluntad, de hecho no podíamos sacar el dictamen, tuvimos que hacer mucha presión, pero eso hoy por suerte ya quedó atrás, la ley se votó y bueno ahora hay que avanzar", manifestó Juan Pablo Valdés sobre las gestiones políticas desplegadas.

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Si bien la ampliación del subsidio estival se ejecutará en primera instancia por resolución administrativa del Poder Ejecutivo, el mandatario ratificó que las provincias norteñas mantendrán la agenda legislativa para darle rango formal.

En ese sentido, confirmó que los gobernadores del Norte Grande impulsarán un proyecto propio para consolidar el régimen de zonas cálidas y muy cálidas y garantizar la continuidad del esquema tarifario en los próximos ejercicios.