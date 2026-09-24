Gran Resistencia: la pobreza rozó el 49% y la indigencia fue la más alta del país

El Gran Resistencia presentó la mayor tasa de indigencia y el segundo porcentaje de pobreza entre los 31 aglomerados urbanos que releva el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Los datos difundidos este jueves muestran que el 48,6% de sus habitantes no tuvo ingresos suficientes para cubrir la canasta básica total durante la primera mitad del año.

El resultado equivale a unas 209 mil personas en aproximadamente 55 mil hogares. Dentro de esa población, alrededor de 74 mil personas tampoco pudieron afrontar la canasta básica alimentaria: la indigencia alcanzó el 17,3%, por encima de todos los demás aglomerados incluidos en la Encuesta Permanente de Hogares.

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La pobreza creció más de seis puntos en un semestre

La comparación con el segundo semestre de 2025 muestra un deterioro de ambos indicadores. La pobreza pasó del 42,2% al 48,6%, una suba de 6,4 puntos porcentuales. En la medición anterior había alcanzado a 180.486 personas, por lo que la diferencia ronda las 28.500 personas. Se trata de una estimación, ya que los valores absolutos del último informe están redondeados en miles.

El avance también se reflejó en los hogares. La proporción de aquellos cuyos ingresos quedaron por debajo de la canasta básica total, que incluye alimentos y otros bienes y servicios esenciales, aumentó del 34% al 40,3%. Es decir, cuatro de cada diez hogares del área relevada se encontraban en situación de pobreza.

La indigencia, en tanto, creció 4,1 puntos porcentuales, desde el 13,2% registrado en la segunda mitad de 2025. En aquel período afectaba a 56.427 personas. Entre los hogares, el porcentaje se elevó del 10,6% al 14,2%. Las personas indigentes forman parte del total de población pobre y no deben contabilizarse como un grupo adicional.

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La distancia con el promedio nacional y los resultados del NEA

La tasa de pobreza del Gran Resistencia quedó 16,3 puntos por encima del 32,3% correspondiente al conjunto de los 31 aglomerados urbanos. Solo Concordia, con un 56,2%, presentó un porcentaje superior. En indigencia, en cambio, el aglomerado chaqueño encabezó el relevamiento, seguido por la ciudad entrerriana, donde el indicador fue del 12,7%.

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En el Noreste argentino, la pobreza alcanzó al 41,5% de la población relevada. Gran Resistencia registró el valor más alto de la región, seguido por Posadas (42,2%), Corrientes (41%) y Formosa (29,9%).

Los resultados describen la situación de las áreas urbanas incluidas en la encuesta. Por ese motivo, el dato del Gran Resistencia no puede extrapolarse a toda la provincia del Chaco.