Encuesta sobre anuncios de Malvinas: para el 61% se trató de “un cálculo electoral pensando en 2027”

El 70% de los argentinos tiene una opinión positiva sobre la decisión del gobierno de Javier Milei de sancionar a las empresas que explotan petróleo en las Islas Malvinas, aunque el 61% considera que los anuncios del Presidente vinculados con el archipiélago responden a un cálculo electoral con vistas a 2027.

Según una encuesta realizada por Opina Argentina y difundida por NA, el 49% de los consultados calificó como “muy positiva” la decisión de sancionar a las compañías petroleras y otro 21% la consideró “algo positiva”. En sentido contrario, el 10% manifestó una opinión “muy negativa” y el 5% “algo negativa”, mientras que el restante 15% dijo no saber o no tener una opinión formada.

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"Cálculo electoral"

Sin embargo, al ser consultados sobre las razones que llevaron a Milei a realizar los anuncios vinculados con Malvinas, el 61% respondió que se trató de “un cálculo electoral pensando en 2027”.

El 34%, en cambio, consideró que las medidas obedecieron a “la defensa genuina de la soberanía argentina”, mientras que el 5% no manifestó una opinión.

Los resultados muestran así una diferencia entre la valoración de una de las medidas adoptadas y la percepción de los encuestados sobre las motivaciones del Presidente.

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Preocupación por la inflación

El estudio de Opina Argentina también relevó las expectativas sobre la evolución de los precios: el 43% de los consultados cree que la inflación aumentará durante los próximos meses.

En tanto, el 28% considera que disminuirá y el 25% que seguirá igual, mientras que el 4% respondió que no sabe o no tiene una opinión formada.

El relevamiento muestra además una mejora respecto de mediciones anteriores en las expectativas inflacionarias: el porcentaje que espera una suba se ubicaba en el 55% en agosto y descendió al 43% en septiembre, mientras que quienes esperan una disminución pasaron del 22% al 28%.

Alimentos y endeudamiento

La encuesta indagó también sobre la calidad de los alimentos que compran los argentinos en su vida cotidiana. El 44% aseguró que la calidad empeoró durante el último mes, mientras que el 45% señaló que se mantuvo igual y apenas el 10% afirmó que mejoró. El 1% restante no expresó una opinión.

Respecto del aumento de la morosidad entre las personas con deudas financieras, el 44% responsabilizó principalmente al Gobierno nacional.

El 26% consideró que la mayor responsabilidad corresponde a las propias personas endeudadas, el 17% distribuyó la responsabilidad entre todos por igual y el 13% apuntó contra los bancos y las entidades financieras.

El análisis según el voto en la elección presidencial anterior mostró diferencias marcadas: entre quienes votaron a Sergio Massa en 2023, el 82% responsabilizó al Gobierno nacional por el aumento de la morosidad.

Entre los votantes de Javier Milei, en cambio, el 46% responsabilizó a las personas endeudadas, el 21% repartió las responsabilidades por igual, el 16% señaló a bancos y entidades financieras y el 15% al Gobierno.

Fuente: NA.