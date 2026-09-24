Valdés: "El futuro forestal que tiene Corrientes va a marcar un nuevo rumbo en la industrialización"

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, encabezó el acto central y desfile cívico militar por el centenario de la imposición del nombre a la localidad de Gobernador Ingeniero Valentín Virasoro. El mandatario puso en relieve el desarrollo industrial de la provincia.

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La ceremonia, desarrollada frente a la plaza Libertad junto al intendente local Guillermo De la Cruz, contó con la presencia de autoridades provinciales, delegaciones escolares, fuerzas de seguridad y vecinos que conmemoraron el primer siglo de historia de la comuna.

En el marco de los festejos, la Provincia de Corrientes y el municipio formalizaron la firma de un convenio para la construcción de 20 nuevas soluciones habitacionales. Durante su alocución, el mandatario ponderó el desarrollo industrial de la zona y remarcó la importancia de dejar de ser simples proveedores de materia prima para avanzar en el agregado de valor en origen.

Desarrollo forestal, nuevas tecnologías y obras de infraestructura

Al evaluar el crecimiento de las actividades productivas de la zona norte, el titular del Ejecutivo destacó el liderazgo de la industria yerbatera y el potencial del sector maderero. "Estoy convencido de que el futuro forestal que tiene la provincia, y especialmente Virasoro, va a marcar un nuevo rumbo en la industrialización de la madera y un nuevo rumbo en la oportunidad para nuestras familias", afirmó Juan Pablo Valdés, al tiempo que valoró la llegada al puerto de Corrientes de tecnología para la primera planta industrial de madera contralaminada (CLT) del país.

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Asimismo, el gobernador anunció la ejecución del proyecto para el bypass o avenida circunvalación de la ciudad. La obra vial es considerada prioritaria para desviar la circulación del transporte de carga fuera de la planta urbana y acompañar el movimiento logístico de la producción.

Inversión pública y compromiso de la comunidad

Respecto del rol del Estado provincial frente al avance del sector privado, el mandatario ratificó la decisión de sostener las inversiones en servicios e infraestructura comunitaria. "Necesitamos que, cuando esas oportunidades lleguen, encuentren a los correntinos y a los virasoreños preparados", enfatizó al convocar a los sectores productivos a consolidar el polo industrial.

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Por su parte, el intendente Guillermo De la Cruz remarcó la importancia de las familias pioneras que cimentaron la economía de la región y convocó a la ciudadanía a asumir un rol protagónico en la proyección de la localidad. Tras los discursos oficiales, la jornada continuó con el tradicional paso de las instituciones y el desfile de las fuerzas armadas sobre la avenida principal.