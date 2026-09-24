Chaco: investigan a una mujer por presuntos maltratos a su hijo con síndrome de Down

Una mujer de 71 años fue señalada por familiares como presunta responsable de maltratos físicos y psicológicos hacia su hijo de 31 años, quien tiene síndrome de Down, en la localidad chaqueña de Fontana. La intervención policial se realizó este miércoles, después de que una llamada anónima advirtiera sobre una posible situación de violencia dentro de la vivienda.

El aviso fue recibido alrededor de las 15 por la División Violencia Familiar y de Género Metropolitana. Según el informe policial, los agentes se trasladaron al domicilio, entrevistaron a vecinos e ingresaron con autorización de familiares.

Durante el procedimiento, un hermano del hombre relató episodios de presunta violencia y señaló a la madre de ambos. Su testimonio quedó incorporado a las actuaciones iniciadas de oficio por supuesta violencia intrafamiliar.

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Fotografías y videos bajo evaluación judicial

Los familiares también exhibieron fotografías y videos que, según afirmaron, registrarían los maltratos. El material fue puesto a disposición de las autoridades judiciales para su análisis. El parte no precisa su contenido ni informa sobre conclusiones respecto de esas imágenes.

Además, señalaron que una hermana realiza desde enero gestiones vinculadas con el cuidado del hombre ante el Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (IPRODICH). La información policial no detalla qué asistencia fue solicitada ni cuál es el estado de ese trámite.

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Intervención de la Fiscalía y del fuero de Familia

La Fiscalía Penal N.º 1 dispuso que las actuaciones fueran elevadas a la Mesa Única Informatizada de Entradas y Trámites y que se remitiera una copia al Juzgado de Familia de turno.

Los hechos relatados por los familiares continúan bajo investigación. El informe policial no consigna detenciones ni medidas de protección adoptadas durante el procedimiento, y tampoco incluye información sobre una evaluación médica del hombre.