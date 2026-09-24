Corrientes: una concejal radical denunció penalmente a una ex docente por calumnias e injurias en redes sociales

La concejal de la Unión Cívica Radical (UCR) en la ciudad correntina de Santo Tomé, Carmen Braña, presentó una denuncia penal por calumnias e injurias contra la ex docente Marta González, luego de ser blanco de reiteradas publicaciones difamatorias a través de redes sociales.

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La edil fundamentó la medida judicial en la necesidad de poner un freno a la violencia virtual y proteger la dignidad de su grupo familiar frente a las acusaciones vertidas en internet. Las publicaciones de González en las plataformas digitales incluían agresiones directas y acusaciones falsas, tales como tildar a la concejal de cínica y afirmar que había abandonado a su madre en un hospital.

"Tengo hijos, el más grande utiliza redes sociales, y eso fue un punto por el cual decidí tomar esta decisión. Uno que está en política sabe cómo reaccionar ante estas cuestiones, pero la familia no", manifestó Braña al explicar los motivos que impulsaron la presentación ante la Justicia penal.

Trasfondo, antecedentes y la adhesión a la Ley Olimpia

La edila descartó cualquier posibilidad de mediación presencial debido al nivel de agresividad manifestado por la denunciada. Además, señaló que la ex docente cuenta con antecedentes de inhabilitación para el ejercicio de la docencia en la localidad de Santo Tomé y sugirió la existencia de motivaciones políticas detrás de los ataques sistemáticos.

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Por otra parte, la concejal relacionó lo sucedido con el marco legal vigente impulsado para prevenir y sancionar las agresiones hacia las mujeres en entornos virtuales. En ese sentido, recordó que el Concejo Deliberante local aprobó la adhesión a la Ley Olimpia, norma marco que combate la violencia digital y busca resguardar la integridad en las redes.

Repercusión en la comunidad de Santo Tomé

Tras la formalización del escrito judicial en la provincia de Corrientes, la concejal destacó que recibió el respaldo de diversos sectores sociales que también manifestaron haber sido víctimas de situaciones similares en plataformas digitales.

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"Es impresionante el apoyo de la gente y el agradecimiento por animarme a hacer esto. Muchísimas mujeres y hombres se sintieron identificados porque también fueron agredidos por esta señora", sostuvo la funcionaria a radio Sudamericana al evaluar la respuesta comunitaria.

De esta manera, el proceso por calumnias e injurias continuará en el fuero penal para determinar los alcances de las responsabilidades contravencionales y penales correspondientes.