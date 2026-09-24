Autovía Ruta 12 de Corrientes: Vialidad Nacional avanza con obras y prevén inaugurarla en 2027

La Dirección Nacional de Vialidad, a través del 10° Distrito Corrientes, informó que continúan los trabajos en diferentes frentes de la obra de la Travesía Urbana sobre la Ruta Nacional 12, en el tramo comprendido entre los kilómetros 1023 y 1036. Las intervenciones buscan agilizar la circulación e incrementar la seguridad vial en uno de los accesos principales a la Capital.

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Actualmente, las cuadrillas realizan movimiento de suelo en el sector donde se construirá el futuro intercambiador de la avenida Libertad. En tanto, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Fernando Piragine Niveyro, los operarios ejecutan alcantarillas y cunetas revestidas en hormigón armado. Asimismo, a la altura de la calle Verona, se desarrollan tareas de nivelación y colocación de defensas tipo New Jersey.

Medidas de precaución para el tránsito vehicular

Ante la presencia de maquinaria pesada y personal desplegado sobre la calzada, el organismo vial solicitó extrema precaución a los conductores que transitan por la Ruta Nacional 12. Se recomendó reducir la velocidad en las zonas intervenidas y acatar las indicaciones de los banderilleros para prevenir siniestros viales.

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El tramo de la Travesía Urbana resulta clave para el flujo vehicular de la región, ya que conecta de manera directa el transporte de cargas y de pasajeros con los accesos urbanos de la provincia.

Compromiso con el Ejecutivo nacional para concluir la obra

Por su parte, el gobernador de la provincia, Juan Pablo Valdés, se refirió al ritmo de las gestiones ante el Gobierno nacional y ponderó los resultados de la reunión mantenida con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en el marco de las discusiones por las partidas de infraestructura.

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"El compromiso de Nación es inaugurar la autovía 12 en 2027 y la planta de líquidos cloacales en 2028", aseguró el mandatario provincial en declaraciones a la prensa la semana pasada. De esta manera, el Ejecutivo ratificó que el financiamiento nacional permitirá destrabar los plazos operativos para concretar la finalización definitiva de la Ruta Nacional 12 en el transcurso del próximo período.