Reforma impositiva: cuál es la propuesta del peronismo para simplificar impuestos y formalizar la economía

El diputado nacional Guillermo Michel presentó los principales ejes de la reforma impositiva que propone el peronismo, con medidas orientadas a simplificar el sistema tributario, ampliar la base imponible y formalizar la economía.

“Con lo impositivo hay que avanzar rápidamente con el tema de las pymes”, planteó Michel, quien sostuvo que “el único camino no debe ser aumentar impuestos” y consideró necesario simplificar el sistema.

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Reforma impositiva

Uno de los puntos centrales es la creación de un régimen Simple para las micro pymes, basado en una experiencia implementada en Brasil.

Según explicó el legislador, alcanzaría a aproximadamente 500.000 empresas, que pasarían a pagar una tasa fija sobre un porcentaje de la facturación en reemplazo del esquema actual de IVA y Ganancias.

“Si vas a un esquema simplificado, le facilitas la vida a la gente y vas a recaudar lo mismo. Y eso lo podés implementar rápidamente”, argumentó en una publicación de "X" y en el streaming "Cenital" difundida por NA.

La propuesta también contempla ampliar la base imponible sin incrementar las alícuotas y recuperar un mecanismo de devolución del IVA para consumos realizados mediante medios electrónicos, comenzando por los alimentos.

Michel sostuvo que ese sistema permitiría avanzar hacia un IVA personalizado y reducir la regresividad del tributo sobre el consumo.

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Reemplazo de Ingresos Brutos

Otro de los ejes es la implementación de un IVA dual para reemplazar Ingresos Brutos, impuesto que, según el diputado, genera efectos económicos distorsivos porque se acumula en las distintas etapas de la cadena productiva.

El objetivo, explicó, es sustituirlo por una alícuota de IVA para “darle competitividad a la industria y quitar los efectos distorsivos que tiene Ingresos Brutos”. Michel señaló que esquemas de ese tipo fueron implementados en India y Canadá y que Brasil también avanza en esa dirección.

En materia de empleo registrado, propuso segmentar el costo tributario de acuerdo con el tamaño de las empresas. “No puede pagar lo mismo una empresa con 5.000 empleados que una que tiene 15. Hay que pensar en una segmentación”, indicó.

El legislador vinculó ese punto con el financiamiento previsional y advirtió que el desplazamiento de trabajadores hacia el monotributo reduce los recursos de la caja jubilatoria.

Michel sostuvo que, junto con la deuda con el Fondo Monetario, “el gran problema del gobierno que viene es la caja de la ANSES” y señaló que el sistema se financia con los aportes del sector activo, el 11% de la recaudación del IVA y la totalidad de lo recaudado por el impuesto a los débitos y créditos bancarios.

Finalmente, propuso desarrollar en la Argentina un sistema similar al PIX brasileño para reducir costos en los pagos y contribuir a formalizar la economía.

“Tenemos que replicar el PIX brasilero en Argentina. Allá todos usan PIX porque es más barato, sobre todo para los comerciantes y eso permite formalizar la economía”, afirmó.

Michel aseguró que ARSAT ya tiene desarrollada una plataforma, pero que el Banco Central no la está aplicando, y sostuvo que su puesta en marcha ofrecería un competidor con menores costos y mejores servicios en el mercado de billeteras virtuales.

Fuente: NA.