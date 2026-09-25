Empleado de Comercio 2026: qué locales abren y cómo se paga el lunes 28

Ante las reiteradas consultas por la confirmación del traslado del Día del Empleado de Comercio al lunes 28 de septiembre de 2026, la Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes (Apicc) emitió un comunicado para clarificar el marco regulatorio vigente. La institución empresarial envió un escrito al Sindicato de Empleados de Comercio y detalló las pautas laborales para el funcionamiento de los locales comerciales en la Capital y el interior provincial.

Desde la entidad gremial empresarial remarcaron que la asimilación de la fecha al régimen de feriados nacionales, estipulada por la Ley 26.541, garantiza el derecho al descanso de los trabajadores mercantiles pero no determina el cierre obligatorio de los negocios.

Pautas de apertura, voluntariado y cobro de la jornada

Con el propósito de evitar confusiones operativas en el sector, Apicc especificó que las firmas pueden abrir sus puertas al público si son atendidas directamente por sus propietarios o por empleados que presten conformidad para concurrir. En ese contexto, recalcaron que la apertura del establecimiento no configura ninguna infracción normativa ni contravención laboral.

En cuanto al régimen salarial, el personal encuadrado en el CCT 130/75 que opte por no prestar tareas mantendrá el cobro integro de sus haberes, sin reducciones ni quita del presentismo.

En tanto, aquellos dependientes que acuerden trabajar durante el lunes 28 percibirán la remuneración diaria con el recargo del 100 % estipulado para los feriados nacionales, aclarando que la prestación no otorga derecho a un franco compensatorio posterior.

Respeto a los derechos laborales y franco semanal

Por otra parte, la cámara empresarial recordó que la jornada de celebración no podrá utilizarse en ningún caso para reemplazar o sustituir el descanso semanal ordinario previsto en la legislación.

Finalmente, la conducción de APICC reiteró su compromiso con el cumplimiento de las normas laborales vigentes en la provincia de Corrientes, con el objetivo de brindar certidumbre a comerciantes y trabajadores para preservar el diálogo sectorial y garantizar la operatividad de las Pymes locales.