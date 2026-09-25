Milei y Kicillof frente a frente: la encuesta que muestra un cambio en el mapa de imagen positiva

La imagen positiva de Javier Milei y Axel Kicillof presenta un escenario dividido en el mapa argentino. Según una encuesta de CB Global Data, realizada en septiembre de 2026, el Presidente registra una valoración positiva superior a la del gobernador bonaerense en 13 de las 24 jurisdicciones del país, mientras que Kicillof se impone en las 11 restantes.

La comparación con la medición anterior de la misma consultora muestra un cambio en la distribución territorial. En julio, CB Global Data había registrado que Milei superaba a Kicillof en 16 de las 24 jurisdicciones, mientras que el gobernador bonaerense se imponía en las ocho restantes. En septiembre, la relación pasó a ser de 13 provincias para el Presidente y 11 para Kicillof.

De esta manera, entre julio y septiembre, Milei redujo de 16 a 13 la cantidad de jurisdicciones en las que supera a Kicillof en imagen positiva, mientras que el gobernador bonaerense pasó de imponerse en ocho distritos a hacerlo en 11, siempre según las mediciones de CB Global Data.

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La medición incluye a las 23 provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y compara, distrito por distrito, la imagen positiva de ambos dirigentes. El resultado muestra diferencias importantes según el territorio.

En el caso de Milei, sus mayores niveles de imagen positiva aparecen en Mendoza, con 53,7%, seguida por Córdoba, con 52,5%, y Neuquén, con 46,2%. En el extremo inferior, sus registros más bajos se encuentran en Santiago del Estero, con 20,2%, Formosa, con 21,8%, y Tierra del Fuego, con 30%.

Kicillof, por su parte, alcanza sus mayores niveles de imagen positiva en Santiago del Estero, con 52,8%, Formosa, con 44,8%, y la Provincia de Buenos Aires, con 43,4%. Sus registros más bajos aparecen en Córdoba, con 19%, Mendoza, con 20,8%, y Entre Ríos, con 23,3%.

Los datos corresponden al cuadro de comparación de imagen positiva de dirigentes nacionales elaborado por CB Global Data para septiembre de 2026.

El detalle territorial muestra que Milei supera a Kicillof en Chubut, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, San Juan, Santa Cruz y Santa Fe.

Kicillof, en cambio, obtiene una imagen positiva superior en Catamarca, Chaco, Formosa, La Pampa, La Rioja, Provincia de Buenos Aires, Río Negro, San Luis, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

El ranking de imagen positiva de Milei

El ranking provincial de CB Global Data ubica a Mendoza en el primer lugar para Milei, seguida por Córdoba y Neuquén. Luego aparecen Salta, Santa Fe, San Luis, Ciudad de Buenos Aires y Chubut.

El listado completo de las 24 jurisdicciones, ordenado de mayor a menor según la posición publicada por la consultora, es: Mendoza, Córdoba, Neuquén, Salta, Santa Fe, San Luis, Ciudad de Buenos Aires, Chubut, Catamarca, Entre Ríos, Corrientes, La Rioja, San Juan, Jujuy, Tucumán, Provincia de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Misiones, Santa Cruz, Chaco, Tierra del Fuego, Formosa y Santiago del Estero.

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El ranking de imagen positiva de Kicillof

Para Kicillof, el primer lugar corresponde a Santiago del Estero, seguido por Formosa y la Provincia de Buenos Aires. Luego aparecen Tucumán, San Luis, Catamarca, Tierra del Fuego y Chaco.

El ranking continúa con La Rioja, Río Negro, La Pampa, Misiones, San Juan, Jujuy, Chubut, Santa Cruz, Salta, Neuquén, Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza y Córdoba.

Qué dice la encuesta sobre el mapa territorial

El relevamiento de septiembre muestra, por lo tanto, una diferencia de dos jurisdicciones en favor de Milei en el conteo de distritos: 13 contra 11. La comparación no implica un porcentaje nacional conjunto de imagen positiva, sino el resultado de cotejar los registros obtenidos por cada dirigente en cada una de las 24 jurisdicciones relevadas.

En los extremos aparecen dos escenarios contrapuestos: Milei alcanza su mayor registro en Mendoza, con 53,7%, mientras que Kicillof llega a 52,8% en Santiago del Estero. A su vez, el menor registro del Presidente se ubica en Santiago del Estero, con 20,2%, y el del gobernador bonaerense en Córdoba, con 19%.

Ficha técnica: El estudio fue realizado por CB Global Data entre el 14 y el 18 de septiembre de 2026. La población objeto de estudio fue la población general mayor de 18 años de las 23 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.La encuesta utilizó la técnica CB CAWI Research (online), mediante un cuestionario estructurado de preguntas cerradas con aplicación directa. La muestra provincial fue de 24.570 casos en total, con un promedio de entre 880 y 1.189 casos por provincia. El error de muestreo promedio informado por la consultora es de ±2,9 a 3,3%, con un procedimiento de muestreo estratificado por distritos provinciales.