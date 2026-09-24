Marcela Pagano: "Milei está en prisión domiciliaria en Olivos"

En un contexto marcado por las crecientes denuncias de irregularidades y desvíos de fondos públicos dentro de la administración libertaria —enmarcadas en el reciente «Olivos Gate»—, la diputada nacional Marcela Pagano rompe el silencio en una extensa y reveladora entrevista concedida a Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190). A lo largo del diálogo, la legisladora no solo repasa las pruebas e investigaciones sobre las contrataciones sospechosas y el uso indebido de recursos del Estado, sino que va un paso más allá al desarmar el entramado psicológico y político que sostiene al Gobierno.

Pagano retrata con dureza la compleja y virulenta relación entre Javier Milei y su hermana Karina, secretaria General de la Presidencia. Según la diputada, el vínculo oscila entre una necesidad mutua absoluta y un mecanismo de castigos e imposiciones que ha derivado en un inédito blindaje y aislamiento del jefe de Estado en la Residencia de Olivos. Desde el reparto de los negocios públicos hasta el impacto de estas tensiones en la psiquis presidencial y las proyecciones electorales de cara a 2027, la entrevista ofrece un mapa sin concesiones sobre el funcionamiento interno de la gestión y los riesgos institucionales que entraña su dinámica de poder.

Marcela Pagano es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UADE.En la actualidad se desempeña como diputada nacional por el espacio Coherencia por el periodo 2023-2027. Antes de su incursión en la política, en su rol de periodista, trabajó en diferentes medios, destacándose por su desempeño en Economía y Finanzas.

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Jorge Fontevecchia te saluda. Un gusto volver a hablar con vos. Has hecho una serie de declaraciones a partir de este nuevo «Olivos Gate». Nosotros le dedicamos una columna ayer tratando de encontrar las explicaciones a la cantidad recurrente de hechos de corrupción, podríamos decir incluso hasta casi lumpens, de este gobierno. Me gustaría primero que compartieras con nuestra audiencia una síntesis de tu denuncia y después ayudarnos a comprender, a ver si la explicación que nosotros dimos a la audiencia ayer en nuestra columna es correcta o vos tenés alguna otra. Primero vamos a los hechos: contanos, hacenos una síntesis de lo que fuiste descubriendo.

¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Lo primero que quiero destacar es la importancia del periodismo, porque yo empiezo a investigar y me apoyo también en periodistas que también estuvieron haciendo investigación. Hay una periodista de la editorial Perfil que ella venía observando, como venía observando yo evidentemente, las compras y los volúmenes de alimentos para Olivos. De ahí surge esta investigación, yo empiezo a ampliar. A la Justicia siempre le pido también que le pida la opinión a los periodistas que investigan.

O sea que esta periodista de tu editorial seguramente, y espero que si la Justicia avanza, también va a ser citada para poder aportar todos los elementos probatorios.

Yo lo primero que tengo para decirte, Jorge, es que esto ya es sistemático. Hay una decisión deliberada, una vez que pisaron evidentemente el Estado, o el poder, o los lugares de poder, para generar empresas y licitaciones a medida para robar y desviar fondos del Estado. Esto ya es un hecho. Y no hace falta que mencionemos mucho, porque solo con leer los diarios de hoy es solamente recordar el robo de los porcentajes de los medicamentos del ANDIS, sobreprecios para poder robar, compras o servicios que se generaron sin licitación... Por ejemplo, yo fui la que denunció que se estaba utilizando la jardinería de Olivos con un servicio que era justamente de esta Belén Agudíez, la exsubsecretaria de Planificación Estratégica de la Presidencia de la Nación, renunciada recientemente a raíz del escándalo. Ella misma se había adjudicado junto a su familia el mantenimiento de la Residencia de Olivos sin licitación. Cuando yo denuncio esto, bueno, luego hacen una licitación que es vidriosa. ¿Por qué? Porque oferta esta misma compañía por debajo del precio de mercado, que hablando con varios jugadores de antaño en este sector me decían: «Bueno, ese precio es básicamente ir a pérdida». Entonces, seguimos adelante, vemos otras situaciones, cómo han cambiado las empresas que prestaban servicios para el Estado desde el Congreso de la Nación, los Menem. Digo, hay sistemáticamente un comportamiento. Un comportamiento en donde incluso hasta Tecnópolis empezaron a hacer una licitación muy desprolija para ver quién se quedaba. Quieren quedarse con los recursos del Estado. Y generalmente esas personas —ni que hablar el escándalo de Adorni, vos te acordás que con Adorni habían inventado con la esposa una consultora cuyos clientes principales eran clientes que tenían vínculos con el Estado, por ejemplo YPF, por decir una empresa— generaron empresas y generaron licitaciones con el único fin de quedarse con recursos del Estado. Yo creo que esto es una asociación ilícita. Obviamente hay incompatibilidad de deberes de funcionario público, obviamente hay dádivas, obviamente que hay muchas figuras más, pero yo lo que veo aquí es un gobierno que ha llegado con la decisión de robar.

Marcela, vayamos a las causas. ¿A qué atribuís la forma? Una hipótesis es, en el pasado, una estructura de proveedores del Estado que se mantenían, de compradores del Estado también que se mantenían —lo que vulgarmente Milei denominó «la casta»—; y otra es que vienen personas nuevas que no tienen formación, que no se imaginan una carrera en el Estado, sino que llegaron allí por la fortuna y que se imaginan que por la misma fortuna con la que llegaron mañana pueden salir. Entonces no tienen futuro y todo es presente. ¿Cuánto de eso tiene que ver con, intrínsecamente, un outsider que cuando llega no tiene estructura, no tiene partido político, no tiene manera de contar con los cuadros suficientes para llevar a una administración pública más o menos razonable? ¿Y/o cuánto de eso puede tener que ver con el deseo de quien controla el Estado —en este caso el Presidente, su hermana, la Secretaría General— de ser parte de ese botín?

Lo último que destacaste es lo que yo observo. Desde Libra a esta parte yo me he dado cuenta que uno es cómplice por acción o por omisión, con lo cual Milei está totalmente vinculado a estos entramados de corrupción. A mí no me alcanza con que él, por ejemplo, cuando se entera —que sé que se entera de la denuncia, le comentan de la denuncia de Comodoro Py— echa al intendente y a todo este clan familiar Agudíez que desviaban alimentos que iban, en teoría, con destino a Olivos y los desviaban para un catering personal. A mí no me alcanza, porque no es la primera vez que roban y él sabe perfectamente lo que hay en el Estado y lo que lo rodea. No hay dudas que esta también intención constante de ir a recibir pergaminos... Yo le digo que son trofeos de plástico, porque son premios sin relevancia alguna cuyo único objetivo es... no sé, acicalar un ego herido. Se ve que en el pasado fueron pocas las premiaciones o las situaciones destacadas que tuvo Milei en su carrera. Entonces, esta sobreexageración y los viajes al exterior me parece que cuadran con lo que no se pudo hacer en la actividad privada y esa reivindicación de querer hacerlo cuando se llega al poder. Yo creo que esto es bien de casta. Pero, por otro lado, a mí me parece que es importante destacar algo, Jorge, quiero aprovechar el espacio que me das: la relación de los hermanos no es una buena relación. Es una relación muy virulenta. Obviamente este es el proyecto de los Milei. Y yo estoy convencida de que así como entraron se van a ir juntos. Es un proyecto totalmente personal. No es un proyecto... Con el correr del tiempo me he dado cuenta de que no es un proyecto que tenía planificado mejorarle la vida a nadie. Era llegar al poder no para poder cambiarle la vida a las personas, como en su momento en campaña proponíamos, sino para poder alimentar negocios personales y poder, evidentemente, acaudalar cuentas bancarias que por la actividad privada probablemente nunca vuelvan ni tengan posibilidad de incrementarse. Sí estoy convencida que esta relación —que es una relación que es importante entender porque quien te habla presentó un pedido de juicio político contra Milei—, cuando yo ya observo directamente que él ha delegado la Presidencia de la Nación en la hermana porque no le interesa la política —de lo único que él habla obsesivamente es del tema financiero, ni siquiera de la economía, del tema financiero—, vos ahí te das cuenta cómo hay un complemento constante. O sea, es una relación virulenta porque yo lo he presenciado —no es una buena relación— y, a la vez, es una relación de extrema necesidad mutua. Hay una figura que se denomina folie à deux. Seguramente hay psicólogos y psiquiatras que lo van a poder explicar mejor que yo, pero cuadra muchísimo, Jorge, con el vínculo de estos dos hermanos. Y es importante porque vos... Te estaba escuchando antes hacer un cuadro y un análisis de lo que está pasando hoy en la Argentina. Lo veo a Milei ahora en pantalla en el exterior, bueno, lo que sucedió en la ONU... Vos date cuenta que ella, como está enojada porque Milei le echó a la amiga íntima que es Belén Agudíez, exsubsecretaria de Planificación Estratégica, y a toda la familia, está tan enojada que no viajó. Y no es la primera vez que pasa.

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Cada vez que hay un malentendido —y generalmente los malos entendidos se dan por cuestiones de corrupción, la anterior discusión había sido por Adorni—, cuando hay un desencuentro y una pelea muy violenta entre ellos, ella le hace un vacío a él. Por eso él está viajando solo. ¿Y cuál es el vacío? Por qué es importante entender por las consecuencias que puede tener en las decisiones que toma este presidente de la Nación. El vacío es que lo aísla. Y yo creo que la venganza de Karina para Milei... Porque sí, es una persona que muchas veces cuando el hermano tiene exabruptos para con ella o no hace lo que ella quiere, se le rebela, y esta vez se le reveló: le soltó la mano a su amiga íntima al echar a su cuñado, al intendente de la Residencia de Olivos. Cuando Milei no hace lo que Karina quiere, la consecuencia es que Karina lo aísla, le hace un vacío. Y lo aísla. Y ahora esta consecuencia me parece que fue muy por encima de lo que habíamos visto previamente al meterle Casa Militar a custodiarlo en la Residencia de Olivos. Porque lo que hay que entender detrás de esto —que no tiene antecedente alguno en la democracia— es que, por ejemplo, ahora el Presidente, para poder tener una reunión dentro de la Residencia de Olivos —donde normalmente pasa la mayor cantidad de tiempo, no es en La Rosada—, se tiene que pedir una audiencia. Y en esa audiencia tiene que constar en qué espacio de la residencia se va a tener esa reunión y cuánto va a durar el convite. Y la persona invitada no puede quedarse ni un minuto más allá de lo que se anota previamente, sujeto a previa autorización. Y eso es muy riguroso porque, en efecto, los militares tienen un proceder de extrema rigurosidad, además teniendo en cuenta que se trata... de la custodia del Presidente, de la seguridad del Presidente. ¿Y quién maneja Casa Militar? Bueno, una persona muy ligada no solo a la echada Belén Agudíez o renunciada Belén Agudíez, sino también a Karina Milei: el señor Ibáñez, que está a cargo de Casa Militar. Y personas tales como Santiago Caputo, que sí son personas en las que él muchas veces se ha apoyado en situaciones de dificultades, también tienen que pedir audiencia, ya no pueden entrar libremente. Algunos otros amigos, el puñado que le queda porque cada vez está más recluido —ya no hay tanta ópera los domingos—, antes tenían la posibilidad, por ejemplo, de quedarse a dormir, Jorge. Y se hacía mucho uso de ese recurso. Ya no se puede quedar nadie a dormir en la Residencia de Olivos. Entonces, hay que entender que lo está aislando Karina de una forma tan extrema. Y, por supuesto, el Presidente, que habrá que ver cómo responde emocionalmente, pues obviamente no deja de ser un humano, ¿no? Me parece muy grave lo que está pasando ahora.

A ver si interpreto. Más allá del conflicto con las compras derivadas de cantidad de carne y todos estos temas que parecen, desde el punto de vista macro, un robo de gallinas, vos estás ahora advancing sobre un aspecto de una connotación institucional muy distinta, que es: la Secretaria General de la Presidencia, de alguna manera, por lo que estás diciendo, tiene aislado al Presidente. ¿La Quinta de Olivos sería una forma de cárcel para el Presidente?

Una prisión domiciliaria, si querés. Una prisión domiciliaria. Ahora está castigado el Presidente por no haberle hecho caso a ella. Pero no es la primera vez, Jorge. Desde que se llegó al poder, ella deliberadamente fue quitándole el entorno a las personas que genuinamente tenían... que tenían un vínculo con Milei. Quien te habla es una de esas personas. Yo no tenía vínculo con ella, con lo cual ni me arrodillé a besarle el anillo del poder a ella, ni la reivindiqué, ni la considero una líder política, ni tampoco trabajé para una campaña electoral con ella porque ella no se animó a estar en ninguna boleta. Entonces, mi vínculo era personal, con Milei. Y las cosas que yo tenía que hablar no las hablaba con la Secretaria General de la Presidencia, sino las hablaba con el Presidente. Bueno, como yo, pasaron un montón: desde Ramiro Marra, Diana Mondino, Victoria Villarruel, Carolina Píparo... ¿Quién más te puedo mencionar? Otros amigos que tal vez no son tan conocidos públicamente, economistas, personas que tenían una llegada directa al Presidente y que ella fue eliminando del entorno. Porque una manera que uno tiene de escribir ese famoso diario de Yrigoyen es que quien escriba solamente sea una persona que tenga la pluma que escribe. Él lo permite. Él permite que esto ocurra. Es como su acompañante terapéutica, es la persona en la que él se apoya, no necesariamente porque sea un vínculo fraternal amoroso. Quizás muchas veces hasta baja la cabeza y la agacha como si fuese realmente lo que él dice, «la jefa». Y muchas veces se enoja con ella y muchas veces tiene expresiones violentas con ella. Pero sí es cierto que ella fue haciendo un anillo y cada vez lo fue rodeando más, lo fue rodeando más... A un punto de casi, lo que yo digo, es esta situación de asfixia en donde él no se vincula con nadie. Y sus únicos vínculos son con ministros, eventualmente, por ejemplo, ahora con Toto Caputo en un viaje, o que va el gabinete económico y hablan de cuestiones meramente y estrictamente formales de la gestión, pero de lo económico, de lo puntual. No hay nada alrededor de él. Incluso hay una ministra que fue corrida, que tenía una relación de amistad y de estrecha amistad previa a la asunción de Milei en el poder, en el cargo de Presidente, que también fue corrida del espectro de la intimidad de Milei por Karina.

¿Te referís a la ministra de Capital Humano?

Claro.

Sigo tratando de hacer el análisis de esta constelación familiar que vos construís, que se convierte en una constelación política. Así planteado, ¿qué futuro tiene esto de cara a 2027, cuando la exigencia vaya a ser, desde el punto de vista electoral, infinitamente mayor que hoy?

Yo te anticipo cómo termina esta pelea que tienen los hermanos. Como la anterior, en la que él se peleó y no fue por 25 días, no pisó La Rosada. Él siempre vuelve a ella. Porque sin ella no puede sobrevivir, esa es la sensación que él tiene, incluso cuando desprecie sus decisiones y esté en contra de sus decisiones. Por eso, la respuesta a tu pregunta tiene que ver con, seguramente, ella convenciéndolo de que vaya a una reelección. Está muy preocupada por ir presa. Y también le dice al hermano que es un elemento de condición sine qua non que él se presente para asegurar, no sé si su impunidad, una garantía de libertad. Entonces, no tengo dudas de que él se va a volver a candidatear. Muy probablemente le va a imponer quién va a ser el compañero, el compañero de fórmula. No me cabe dudas que la última palabra la va a tener Karina Milei y todo su armado político. Y la expectativa que tengo es una expectativa de extrema preocupación. Porque no es que estamos hablando que en dos o en tres meses vienen las elecciones. Estamos hablando de un largo año en donde en el medio hay cuestiones que pueden afectar también la emocionalidad de un presidente que se toma muy a pecho —por eso también digo hay que estudiarla— así que es del Presidente algunas cuestiones que cree. Él cree, por ejemplo, que hay una red de espionaje que empezó primero, según él, con el castrochavismo, de la cual en teoría yo soy parte. Después se ha sumado también el señor Vladímir Putin desde Rusia. También se han sumado fuerzas desestabilizadoras de Irán. En los últimos tiempos se sumó Brasil y Gran Bretaña. Y menciono esto porque, según él, estos países están muy preocupados por desestabilizar juntos, armando una red, la imagen presidencial. ¿Cómo va a caerle entonces a Milei la elección de Brasil? Es una incógnita, ¿no? No sé qué sucederá, pero en un escenario en donde Lula da Silva gane nuevamente, ¿cómo lo va a tomar en sus términos personales? Es algo a seguir. Después es algo muy a seguir el hecho de que él tiene idolatrado a este Trump, que ayer ni siquiera lo recibió ni tuvo unos minutos de una reunión personal con él. ¿Qué pasa si las elecciones de medio término son fallidas? ¿Qué pasa si las elecciones de medio término son fallidas para Donald Trump? Parecen cuestiones ajenas, pero en este presidente que hace de estas cuestiones un leitmotiv de vida diaria, yo creo que hay que mirar muy de cerca, ¿no?, si las cosas no salen como él cree.

Vos estabas contando recién que ella lo va a convencer de que tiene que ser reelecto y en el planteo de ella activa frente a un él pasivo, ¿vos creés que puede pasar por su cabeza no presentarse?

Yo no tengo dudas que Milei detesta gobernar. Y yo estoy convencida que si fuese por él, en lo individual, no lo haría. Primero, no le gusta perder a nada. Y la verdad que una reelección, con lo que yo considero que va a ser —por lo menos en mi humilde mirada, por lo que veo los números de la economía y por lo que veo socialmente— una imagen muy desgastada, va a llegar con una imagen muy desgastada Milei al cambio de mando. Hacer en ese contexto una campaña va a ser muy difícil. Milei, en su recuerdo emotivo, tiene campañas en donde él ha caminado —yo he sido parte— por los barrios del conurbano bonaerense sin previo aviso y sin demasiada seguridad. Y la gente lo abrazaba, se quería sacar fotos, era el ídolo de los chicos. Hoy ya no tiene esa amplitud popular, creo yo, ni en la calle, ni en el segmento de los más jóvenes, ni tampoco en las redes sociales. Que sé que es un tema que lo tiene muy preocupado, por eso lo menciono. Yo sé que en las madrugadas se dedica infinita cantidad de horas a estudiar cuántos retuits tuvo, cuántos seguidores nuevos tuvo, cómo fueron viralizándose las cosas, los exabruptos que muchas veces tiene en redes sociales. Hay una caída de popularidad en teoría que él ve en las redes sociales que le achaca a la hermana, por eso también la última discusión fuerte vino por ahí, en donde él le cuestiona a Karina y le dice: «Todo lo que me está pasando es por culpa de la gente que vos elegiste para gobernar, por ejemplo los Menem», y que él cree que de alguna manera corrieron su imagen y le quitaron ese halo de popularidad y de transparencia. Entonces ella le contesta: «El único problema de la gestión sos vos y tu inconsistencia, y tu falta de perseverancia, y tu falta de constancia». Es algo muy loco lo que estoy contando. Quien se tiene que hacer cargo de la Presidencia es el Presidente y no la hermana, pero los reproches existen. Es una sociedad muy unida la de ellos dos en cuanto al poder; después, en cuanto a los vínculos, es extremadamente polarizada esa relación.

Hay una frase que a mí me resuena y que nos lleva al comienzo de esta entrevista respecto de cuáles son las causas de los continuos hechos de corrupción, muchos de los cuales incluso a escala muy primitiva. Si es Karina o si es Milei o son los dos, tiene que ver con algo que Milei viene repitiendo en distintos discursos, que es «yo ya estoy hecho». Palabra que vulgarmente se utiliza para quien está realizado materialmente. En el caso de él, él lo explica de que puede dar conferencias por el mundo y vivir mejor que antes de ser presidente de esta nueva actividad, con la fama acumulada. ¿Qué quiere decir cuando nos dice «yo ya estoy hecho»? Si mi interpretación es simplemente que está hecho desde el punto de vista operativo, de que puede dar conferencias y con eso poder vivir mejor de lo que vivía antes de ser presidente, ¿o esto tiene que ver con que la hermana no esté hecha? Y ahora voy directamente al tema material.

Yo creo que cuando hablo de sociedad es obvio que Milei sabe lo que está haciendo Karina. Y seguramente le esconde muchas cosas; le ha escondido, por ejemplo, y le está escondiendo cómo es el famoso negocio de Tecnópolis y esa licitación turbia —lo sé porque lo sé también por fuentes muy cercanas a la licitación—, le esconde constantemente, pero el fin siempre es robar. Y yo estoy convencida que si la Justicia tiene algún halo de luz y faro para poder volcar ante tanta oscuridad y acelerar algunas investigaciones, ya no quedan dudas de que están involucrados siempre. Y con la misma vara con la que se juzgó también previamente a Cristina Fernández de Kirchner, donde se decía «como presidenta ella no pudo desconocer lo que sucedía por debajo», este es el mismo caso. Y sin embargo, la proximidad de Karina a los funcionarios que están directamente involucrados en las causas de corrupción es todavía más próxima, porque responden íntimamente en el día a día y se sientan incluso físicamente al lado con ella muchísimo más de lo que tenía la exmandataria con algunos funcionarios que fueron obviamente descubiertos en situaciones de corrupción. Creo que cuando roban, roban los dos. Creo que si ella por ahí necesita una vida más fastuosa que él para poder vivir —lo que no significa que él no esté pensando que tal vez no pueda volver a vivir, a reinsertarse laboralmente si no puede renovar en la política— y en sus ambiciones evidentemente de perpetuarse en el poder, si eso no se puede llegar a cumplir, esto de dar conferencias en el mundo yo creo que no se lo cree nadie. Porque son pocos los presidentes a los cuales se les paga 10.000, 15.000 dólares como él está acostumbrado a pasearse por el mundo. Y primero, para dar charlas también uno tiene que generar un interés. Yo creo que ya la novedad Milei... En ese sentido yo estudio mucho, por ejemplo, lo que sucede en Alemania: en Alemania nos estudiaron muchísimo porque querían allá también, como pasa normalmente en el mundo, había olas, y había una ola vinculada al libertarismo y a lo liberal, y se estudió mucho la figura de Milei. Y hoy ya no es noticia. Y para eso, aparte, para poder dar una charla vos tenés que mostrar algún estandarte de éxito. Me permito dudar de que pueda haber éxito, sobre todo porque las cuestiones de campaña, las que él prometió en temas vinculados por ejemplo a logros económicos, no se cumplieron. Aquí no hay deflación ni inflación cero, aquí no hay quita de cepo cambiario, aquí no hay por ejemplo límites al endeudamiento —nos hemos vuelto a endeudar los argentinos con una gestión que pidió créditos—, no hubo dolarización —le vamos a estar a decirlo— y no hay libertad de compra de monedas. Entonces tampoco hubo lluvia de inversiones, no hay multiplicidad en la generación de empleos y, por sobre todas las cosas, no hay un argentino que haya tenido alivio fiscal, porque más bien se hizo todo lo contrario: se alimentaron, crecieron tasas impositivas. Entonces, si va a dar una charla, yo me pregunto de qué será. Tal vez por eso el estudio tan enfático de la Torá, estará pensando en irse a vivir a Israel y hablar y hablar con los argentinos desde un lugar de conocimiento que él tiene de esa religión y en ese contexto. Pero es que ni siquiera practica, vos fíjate la inconsistencia, ni siquiera practica. Él se junta con los judíos más ortodoxos —algunos dicen sionistas, él se autopercibe sionista, lo dijo públicamente— y sin embargo esas personas cuando practican la religión lo hacen a rajatabla. Nadie se imaginaría, lo digo con todo respeto, a un sionista saliendo con una vedette con un escote propio y el cabello rubio, ni mucho menos besándose en público ella exhibiendo un traje minúsculo con todo su cuerpo al aire. No me lo imagino a un sionista. Hay muchas contradicciones. Por eso en su mente... En su mente él cree que va a ser llamado como si fuese un Premio Nobel que nunca fue, a dar conversaciones de cómo tienen los demás países que resolver sus problemas. Me parece que él cree que eso va a ocurrir; pocos creemos que ocurra.

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Marcela, parte de lo que vos mencionás tiene que ver con posibles candidatos a vicepresidente que lo acompañaran en la fórmula. Mencionabas casualmente quien es hasta ahora la más mencionada, que es la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, pero también se especuló en su momento con Patricia Bullrich, quien últimamente parece haber elegido un camino de progresiva distancia. ¿Cómo imaginás para Karina Milei la insubordinación, entre comillas, de Patricia Bullrich? ¿Cómo la procesa? Porque digamos, en el caso de Sandra Pettovello, como no tiene un capital político propio, directamente pasa a ser no percibida; en el caso de Patricia Bullrich, se le insubordina en un sentido político. ¿Cómo lo procesa la psicología de Karina Milei e inclusive del propio Javier Milei?

Yo creo que probablemente en el deseo individual de Milei prime tener una persona de su confianza como la ministra Pettovello y además ajena a escandaletes de corrupción como los que trascienden lamentablemente prácticamente a todos los ministros. La figura de Patricia Bullrich es una figura con la que ellos están enfrentados, y yo creo que hay una tercera persona que no estamos mencionando que sí creo que es la persona que quiere Karina Milei en ese lugar, que es Martín Menem. Y si vos me preguntás por la experiencia que venimos transitando, por esto mismo que yo te estoy diciendo, va a primar lo que quiera Karina Milei y la última palabra la va a tener Karina Milei. Bullrich probablemente su destino sea enfrentarse. Seguramente estará como muchos especulando a ver si hay una PASO o no. Yo creo que ella tiene ambiciones presidenciales, la doctora Patricia Bullrich, que son entendibles teniendo presente que en realidad... Vos fíjate la locura de estos dos hermanos: Patricia Bullrich había sido la oponente en las elecciones presidenciales, fue una persona con la que nos enfrentamos, no representaba el proyecto político que nosotros queríamos gestar, y hoy por eso yo muchas veces lo digo y lo dejo en claro: aquí está gobernando el PRO. Y aparte de esto que yo menciono, yo considero que Patricia Bullrich tiene capital propio y tiene combustible propio, y que si se les enfrenta, uno con mirar las verdaderas encuestas —las que digamos paga la SIDE pero no le llegan a los medios de comunicación—, ella se mantiene en una imagen vigorosa, mejor que la que tiene el propio Milei. Lo que hay que entender entonces es primero si hay una PASO, si ella va a enfrentarse a los Milei como se está haciendo —porque el enfrentamiento es carnal, ya no hay retorno, es muy mala la relación— y ella entonces se enfrenta por dentro, o si arma, como dicen los chicos, «rancho aparte» y se vuelca a una candidatura sola. Y hay que ver también qué hace la figura de Victoria Villarruel, que es la que mejor imagen tiene de todos los que estamos mencionando, que sería el voto más del centro derecha.

Yo te escucho, Marcela, con atención y trato de imaginarme la situación el año próximo y hacia fines del año próximo, tanto si es reelecto como si no es reelecto, y por lo que percibo siguiendo tu razonamiento va a haber una situación de implosión allí. O sea, algo que no se puede hacer en un tránsito, podría decir, no tradicional de un mandato presidencial a otro, sea de continuidad o de cambio. Espero que no sea así, pero te escucho con esa síntesis. Te dejo unos minutos finales para que vos cierres la nota como te parezca.

Yo tengo muchísima preocupación, Jorge, por el porvenir. La relación de los hermanos está transitando su proceso en su peor momento, pero no dudo de que nunca se van a aceptar y no dudo de que seguirá persistiendo la palabra de Karina Milei como la palabra final, tanto en el armado o la estructura posible de las candidaturas en 2027. Y eso significa que el hermano no va a poder decidir su compañera de fórmula. De hecho te doy un dato: quien elige a Victoria Villarruel como compañera de fórmula fue el propio Javier, entonces Karina le reprochó siempre que la decisión de él siempre es la decisión errada, porque ellos consideran que Victoria fue un error. No lo considero yo, lo consideran ellos. Entonces esta vez creo que ella va a tener mayor poder de fuego, lo viene demostrando, es la de la última palabra. Y sí me preocupa muchísimo la psiquis del Presidente. A mí me preocupa un presidente tan aislado, tan ajeno a la realidad, un presidente que lo he visto ayer exultante decir que a los argentinos nos salen dólares por las orejas cuando realmente sigue siendo una preocupación el déficit que tenemos en la comercial, la imposibilidad de tener una libertad en nuestra moneda porque vivimos atados al dólar que es un bien escaso y los recursos monetarios son escasos del Banco Central. Así que, sinceramente, yo creo que primero hay que ver cómo se llega a ese traspaso de mando y después sí creo que el destino nuestro, de los 47 millones de argentinos, pende de la emocionalidad de Javier Milei y ese vínculo con la hermana, que es un vínculo, como te dije antes, de folie à deux.

Marcela Pagano, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo y seguimos en contacto como siempre. Muy gentil.

Muchas gracias a vos, Jorge.

MEG