En RDI se analizaron las denuncias que involucran a Belén Agudíez y el funcionamiento de la Quinta de Olivos

El periodista, Juan Luis González, pasó por Ronda de Investigación por la pantalla de +Perfil y analizó las denuncias que involucran a Belén Agudíez, el funcionamiento de la Quinta de Olivos y los vínculos entre funcionarios, familiares y empresas privadas. También se refirió al componente esotérico que, según distintas versiones, atraviesa al entorno de Karina Milei.

La investigación sobre Belén Agudíez sumó nuevos elementos vinculados con familiares, funcionarios y empresas privadas. Juan Luis González se refirió particularmente a Agustín Expósito, señalado en la denuncia de Marcela Pagano como primo de Agudíez y funcionario de la Secretaría General de la Presidencia. “La gran tarea de Agustín Expósito por la cual le pagamos el sueldo, no es ni controlar la Quinto de Olivos ni otra cosa, sino que es pasear al perro de Karina, a Thor”, planteó.

Y agregó: “Y encargarse también del cuidado de los padres de Karina y Javier Milei”.

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El periodista también vinculó a Agudíez con tareas relacionadas con el supuesto componente esotérico dentro de la Casa Rosada. Según relató, después del desplazamiento de determinados funcionarios se realizaban presuntas “limpiezas energéticas”.

El supuesto vínculo con el esoterismo

Uno de los ejes fue la relación entre Agudíez, Karina Milei y distintas prácticas esotéricas. González sostuvo que, en el caso de Agudíez, no consideraba que necesariamente se tratara de una estrategia política: “Yo creo que lo creen, creo que lo creen”.

Sobre Agudíez, añadió: “Por ejemplo, con alguien como Santiago Caputo, yo tengo mis dudas de hasta dónde utiliza esoterismo, es un tipo de vida política, que trabajó, que se formó”.

Y al describir a Agudíez a partir de testimonios que dijo haber recogido, señaló: “Es lo que ves, es una persona que vivía en un monoambiente, con siete gatos, que hace muñecos voodoo, que hace el cura de manos”.

González también explicó por qué considera relevante analizar estas creencias dentro del fenómeno político oficialista. “Y tiene una cosa muy loca el esoterismo, ahora vos no sacas ni idea, pero que es que atraviesa todas las clases sociales, o sea, tanto en el barrio más popular como en Nordelta, hay gente, capaz que uno sea tarotero, es como el juego, como el que va al casino, digamos”, resaltó.

El “CV místico” de Karina Milei

Por otro lado, González mencionó lo que denominó el “CV místico” de Karina Milei y enumeró algunas de las prácticas que, según su investigación, formaban parte de sus intereses antes de su llegada a la función pública. “Yo le digo así, es el área de especialidades de Karina, previo obviamente a la función pública, cuando vos la querías contratar, bueno, esto es lo que yo manejo, y ahí tenías canalización angelical, esa es mi preferida”, expresó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

El periodista también diferenció el fenómeno esotérico del entorno de Milei respecto de otros antecedentes de la política argentina: “La gran diferencia con el mundo de Milei es que el esoterismo, que por definición suele ser algo privado, uno no se graba haciendo tarot, acá está muy expuesto”.

Las denuncias por presuntas irregularidades

El segundo eje estuvo relacionado con las denuncias sobre contrataciones, pólizas de seguro y posibles incompatibilidades entre funciones públicas y actividades privadas. González se refirió específicamente a la denuncia presentada por Marcela Pagano: “La justicia lo determinará, pero ya con lo que denuncia Pagano ya hay ilegalidades manifiestas”.

En particular, mencionó documentación vinculada con pólizas de seguro: “Pagano pone la póliza de seguro, donde figura Sosa, que era intendente de la Quinta Olivos en mitad del 24, siendo contratado por Pasito Caseros para un evento de Maragorini, que a su vez es la mano derecha de Karina Milei”.

Y aclaró: “Bueno, después la justicia tendrá que investigar, porque es una manifiesta incompatibilidad de un funcionario público con un emprendimiento privado”.