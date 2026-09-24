RDE: por qué cada vez más trabajadores valoran el ambiente laboral por encima del sueldo

El dinero continúa siendo un factor decisivo a la hora de elegir o conservar un empleo, pero otros elementos empiezan a ganar terreno. El clima laboral, el propósito de la empresa, el sentido de pertenencia y la posibilidad de sentirse identificado con el lugar de trabajo aparecen cada vez más en las decisiones de los empleados.

“Antes era cuestión de dinero. Yo te pago más, vos te quedás. Ahora ya no”, explicó Roberto Maidana, editor de la revista Fortuna, durante Ronda de Editores en +Perfil. Según el estudio citado en el programa, el 70% de los trabajadores comenzó a darle mayor importancia a la sensación de comunidad dentro de su ámbito laboral.

El salario emocional gana espacio

“Todo eso empieza a tener un espacio dentro del imaginario del trabajador que hace que hoy, cuando vaya a buscar un trabajo, todo eso pese”, sostuvo Maidana. El análisis mostró además que el 27% de los consultados podría renunciar si no se siente identificado con el lugar donde trabaja.

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“Antes era cuestión de dinero”, recordó el editor, aunque los datos muestran una lógica más compleja. Un 30% de los trabajadores, siempre que tenga cubiertas sus necesidades económicas, podría resignar parte de sus ingresos si considera que su tarea produce un impacto positivo sobre la sociedad.

“La sensación de sentirte cómodo donde estás trabajando me parece que es esencial para cualquier trabajo”, agregó Maidana. En esa misma línea, el estudio indicó que un 20% estaría dispuesto a ganar menos para permanecer en un ambiente laboral favorable antes que recibir un salario mayor en un espacio que le genere malestar.

Ya no alcanza únicamente con ofrecer más dinero

“Todo eso pesa”, explicó Maidana al enumerar cuestiones que hoy forman parte de la evaluación de un empleo. El proyecto de la compañía, su propósito, las promesas que realiza y su posición frente a temas como el cuidado ambiental pueden influir en la decisión de permanecer o buscar otro lugar.

“Yo te pago más, vos te quedás. Ahora ya no”, sintetizó sobre un cambio que obliga a las organizaciones a revisar sus estrategias de retención. De allí surge con mayor fuerza el concepto de salario emocional, entendido como el conjunto de condiciones no monetarias que hacen más atractiva la experiencia laboral.

Las generaciones cambiaron su relación con el trabajo

“Yo tengo 61 años y tengo un hijo que estudió periodismo, que se recibió con muy buenas notas”, contó Pablo Helman para marcar cómo puede variar la relación con el empleo según la generación. Mientras para él tienen peso la estabilidad, la relación de dependencia y la pertenencia a una compañía, las generaciones más jóvenes suelen valorar también la acumulación de experiencias en distintos lugares.

“Una persona grande quiere un trabajo en relaciones de pertenencia. El de edad intermedia quiere un trabajo y los más jóvenes se preguntan: ‘¿Qué es el trabajo?’”, resumió Helman. El intercambio mostró cómo la idea de permanecer durante décadas en una misma empresa perdió centralidad frente a modelos laborales más móviles.

Millennials y generación Z

“La sensación de sentirte cómodo donde estás trabajando me parece que es esencial”, remarcó Maidana al explicar que los millennials fueron una de las primeras generaciones en poner con fuerza el foco sobre cómo se sentían dentro de la empresa. La remuneración siguió siendo importante, pero comenzó a compartir espacio con la calidad del entorno laboral.

“Todo eso empieza a tener un espacio dentro del imaginario del trabajador”, afirmó sobre las generaciones posteriores. En el caso de la generación Z, la búsqueda de pertenencia y de identificación con los valores de la organización aparece como otro elemento relevante.

El desafío para las empresas

“La sensación de sentirte cómodo donde estás trabajando me parece que es esencial para cualquier trabajo”, insistió Maidana. Incluso las relaciones cotidianas con superiores y compañeros pueden terminar influyendo tanto en la permanencia como en la decisión de buscar otro empleo.

“Antes era cuestión de dinero. Ahora ya no”, resumió el editor. El salario conserva un papel central, pero las empresas que busquen atraer y retener talento deberán sumar otras variables: vínculos internos, propósito, reconocimiento, pertenencia y un ambiente en el que los trabajadores quieran permanecer.