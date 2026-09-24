RDI: advierten que el fenómeno de El Niño “es algo climático que va a afectar al comercio mundial importantemente”

Durante su participación en Ronda de Investigación por la pantalla de +Perfil, el especialista en datos, Andrés Snitcofsky, explicó cómo funciona el fenómeno de El Niño, qué impacto podría tener en Argentina durante los próximos meses y por qué el aumento de las temperaturas puede potenciar lluvias, sequías y huracanes.

El fenómeno de El Niño volvió a ocupar el centro de la agenda climática por el aumento de la temperatura del Pacífico y sus posibles consecuencias durante los próximos meses. Andrés Snitcofsky explicó que se trata de un fenómeno natural y cíclico que alterna con La Niña: “En principio, lo que pasa con El Niño, que es un fenómeno natural que viene sucediendo y que son cíclicos, tenés El Niño y La Niña que se van alternando en algunos momentos”.

El periodista utilizó gráficos para explicar la acumulación de calor en el Pacífico y señaló que la temperatura del agua ya se encuentra en niveles comparables con los registrados durante 2015, uno de los episodios de referencia. “En este estamos viendo la de 2015, que fue el último récord, y ahora estamos en esta que es roja del 2026. Fíjense que ya estamos a la misma altura de la cual había sido el récord en el 2015, pero estamos en fines de septiembre”, planteó.

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Según explicó, los modelos climáticos anticipan que el pico de temperatura podría llegar durante noviembre y diciembre: “Más temperatura. Más temperatura quiere decir más energía”.

Snitcofsky remarcó que pequeñas variaciones térmicas pueden representar grandes diferencias a escala planetaria. “Ahí estamos hablando de dos, tres grados, que es un montón. Uno dice un grado, dos grados, no pasa nada. Es un montón a nivel global”, resaltó.

Más lluvias para Argentina y riesgo de fenómenos extremos

El especialista explicó que para el sur de Brasil y el noreste argentino se espera una anomalía de precipitaciones: “En el caso de El Niño lo que suele suceder y lo que parece que va a pasar en nuestras regiones, en nuestra zona, o sea, el sur de Brasil y el noreste argentino, más lluvias”.

En otras regiones de Sudamérica, en cambio, el escenario puede ser diferente. “En el norte de América del Sur, o sea, Brasil, básicamente la Amazonía, es al revés. Hay una gran sequía, hay mayores temperaturas, entonces hay mucho más riesgo de incendio”, expresó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

El fenómeno también puede tener consecuencias sobre el comercio internacional. Snitcofsky mencionó el posible impacto de la falta de agua en el Canal de Panamá y su relación con las rutas comerciales.

“Por eso, cuando pasan estas cosas, está todo súper interconectado y a veces es, o como el Estrecho de Ormuz, que tiene que ver con conflictos geopolíticos, y en este caso es algo climático que va a afectar al comercio mundial importantemente, porque el Canal de Panamá es un lugar clave para el comercio, especialmente de lo que afecta a América”, aseveró.

Huracanes y temperaturas récord

Snitcofsky señaló una particularidad en la distribución de estos eventos entre el Atlántico y el Pacífico y puso como ejemplo al huracán Polo: “Del lado del Atlántico, que es donde siempre está la temporada de huracanes, casi que no hay huracanes en esta temporada. Y del lado del Pacífico, que no es una zona principalmente de huracanes, se descontroló la cosa y se están generando un montón de huracanes, específicamente uno que se llama Polo, no sé bien por qué le ponen esos nombres, pero se llama Polo”.

Sobre la intensidad del fenómeno, agregó: “Este que estamos viendo ahora es, del lado del Pacífico, el que más rápido llegó a la categoría 5. Fíjense que todo es extremo”.