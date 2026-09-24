En RDI se revelaron detalles de la intimidad de Javier y Karina Milei: “Es una relación muy compleja la de ellos dos”

En un nuevo segmento de Ronda de Investigación por +Perfil se analizó la relación entre Javier y Karina Milei, los antecedentes de sus enfrentamientos y el impacto de las recientes tensiones dentro del entorno presidencial.

La relación entre Javier Milei y su hermana Karina atraviesa, según el periodista Juan Luis González, una dinámica compleja que incluye antecedentes de distanciamientos. “Es una relación muy compleja la de ellos dos e históricamente han tenido un vínculo donde la discusión y los gritos se adaptan siempre a la orden del día”, planteó.

González sostuvo que ambos tuvieron períodos en los que dejaron de hablar y mencionó particularmente el conflicto familiar previo y el episodio relacionado con Fátima Flórez durante la campaña electoral.

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Según su reconstrucción, la cercanía entre ambos también responde a una relación construida durante muchos años: “Es difícil definir la relación porque hoy los vemos a ellos en el gobierno, pero hace 15 años cuando Javier era una persona, un adulto no funcional, y lo estoy describiendo nomás, o sea, que alguien que no se manejaba la plata, que había hecho tirar la cocina de la casa para que entre los pérdites de mi cocina. Bueno, Karina todo el día le llevaba el traje a planchar, le llevaba la comida y le manejaba la plata”.

El aislamiento de Javier Milei

Otro de los puntos abordados fue el nivel de aislamiento del presidente Javier Milei. González hizo referencia a un relevamiento de ingresos a la Quinta de Olivos durante julio y agosto y destacó la cantidad de jornadas en las que Milei no recibió visitas. “Lo cierto es que hoy estaba muy aislado. Los ingresos a la Quinta de Olivos en julio y en agosto es impactante. O sea, de los 58 días que él estuvo acá, porque algunos días viajó a Perú y a Colombia, de los 58 días que estuvo acá, 25 no recibió a nadie”, resaltó en +Perfil.

El periodista vinculó el aislamiento con otros aspectos de la vida cotidiana de Milei y sostuvo: “Hay muchas cosas que hacen al bienestar de un adulto promedio y no está sucediendo. Una es el encierro”. También mencionó cuestiones relacionadas con la alimentación, los dolores de espalda y el entorno de seguridad presidencial.

Las tensiones dentro del círculo de Karina Milei

González planteó que algunos movimientos recientes dentro del entorno presidencial podrían interpretarse como señales de tensión. Entre ellos mencionó la salida de funcionarios vinculados al círculo de Karina Milei y la decisión del Presidente de intervenir en algunas designaciones.

“Eso es una señal. Después hay otra novedad sucediendo, que es que Javier logra hacer que Karina eche una persona a su sistema de confianza, cuando siempre fue al revés la dinámica, fue Karina torpedeando gente, y efectivamente sacándose like, y Javier hace que se comunique al menos la decisión de que se vaya a Sosa el jueves pasado, y el lunes se comunica lo de Agudíez”, expresó.

El componente esotérico y la figura de Karina Milei

Otro de los ejes fue la relación de Karina Milei con prácticas esotéricas, tema que González vinculó con relatos sobre su entorno y con la imagen que el propio Milei construyó públicamente alrededor de cuestiones religiosas y místicas.

Ante la pregunta sobre si Karina también cree en esas prácticas, González respondió: “No, ella está totalmente convencida, de hecho, ha estudiado mucho, maneja distintas disciplinas”. Luego, agregó: “Al día de hoy la Casa Rosada también, en anecdotario, un montón, lo va a ver un empresario y Karina le tira las cartas, le mide la energía”.

Y afirmó que esas prácticas, según las versiones que recogió, también alcanzarían a dirigentes y candidatos: “A la gente que la va a ver, a los candidatos en La Libertad Avanza, le miden esa energía antes de aprobarlos o no”.