Reforma del régimen de Zona Fría: uno por uno, cómo voto cada senador

El proyecto que impulsaba el oficialismo para cambiar y recortar el régimen de subsidios de zonas frías finalmente fue aprobado en el Senado por 38 votos a favor y 8 en contra.

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), el peronismo trató de dejar sin quórum la sesión para evitar la aprobación de la iniciativa, por este motivo, la mayoría de sus senadores no se encontraba presente al momento de realizarse la votación.

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Los votos a favor fueron de 19 legisladores de La Libertad Avanza; 3 del PRO; 3 de la UCR; 2 del Peronismo; y el resto de un grupo de legisladores de bloques provinciales. Según la Agencia Noticias Argentinas, el siguiente es el listado detallado del voto de los senadores del proyecto de reducción del régimen de zona fría:

Votos a Favor (38):

La Libertad Avanza (19):

- Bartolomé Abdala (San Luis)

- Romina Almeida (Córdoba)

- Ezequiel Atauche (Jujuy)

- Ivanna Arrascaeta (San Luis)

- Yolanda Asfora (San Luis)

- Vilma Bedia (Jujuy)

- Andrea Cristina (Chubut)

- Juan Cruz Godoy (Corrientes)

- Gonzalo Guzmán Coraita (Catamarca)

- Luis Juez (Córdoba)

- Nadia Márquez (Neuquén)

- María Belén Monte de Oca (Tierra del Fuego)

- Agustín Monteverde (Buenos Aires)

- Bruno Olivera Lucero (San Juan)

- María Emilia Orozco (Salta)

- Juan Carlos Pagotto (La Rioja)

- Francisco Paoltroni (Formosa)

- Patricia Bullrich (Ciudad de Buenos Aires)

Luis Juez y Patricia Bullrich en el Senado

PRO (3):

- Andrea Cristina (Chubut)

- Enrique Goerling Lara (Misiones)

- María Victoria Huala (La Pampa)

Unión Cívica Radical (3):

- Flavio Fama (Catamarca)

- Eduardo Vischi (Corrientes)

- Mercedes Valenzuela (Corrientes)

Bloques Provinciales (8):

- Carlos Arce y Sonia Rojas Decut (Misiones – Movimiento por Misiones)

- Julieta Corroza (Neuquén – La Neuquinidad)

- Beatriz Ávila (Tucumán – Independencia)

- Carolina Moisés (Jujuy – Convicción Federal)

- Flavia Royón (Salta – Primero los Salteños)

- Edith Terenzi (Chubut – Despierta Chubut)

- Carlos Espínola (Corrientes – Provincias Unidas)

Peronismo (2):

- Guillermo Andrada (Catamarca)

- Sandra Mendoza (Tucumán)

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Votos en Contra (8)

Unión Cívica Radical (6):

- Mariana Juri (Mendoza)

- Rodolfo Suárez (Mendoza)

- Maximiliano Abad (Buenos Aires)

- Eduardo Galaretto (Santa Fe)

- Carolina Losada (Santa Fe)

- Daniel Kroneberger (La Pampa)

El senador Daniel Kroneberger y Margarita Stolbizer

Por Santa Cruz (2):

- Natalia Gadano (Santa Cruz)

- José Carambia (Santa Cruz)

HM