Vaca Muerta: impulsan una expo para integrar a las pymes con las grandes empresas del sector

La Expo Industrias y Servicios 2027 se realizará los días 29 y 30 de junio y 1° de julio en el Parque Industrial Privado de Añelo, Neuquén, en pleno corazón de Vaca Muerta. El encuentro buscará conectar a grandes operadoras energéticas con pymes industriales y de servicios, en momentos en que la expansión de los hidrocarburos abre una discusión sobre cuánto de ese crecimiento puede trasladarse al entramado productivo nacional.

“Creemos que es el lugar ideal para fomentar la producción nacional, para que las industrias se integren, las pymes se integren con las grandes empresas que son las que están demandando hoy y van a demandar a futuro una cantidad de trabajo muy importante”, explicó Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos, durante una nueva edición de Ronda de Economistas en +Perfil.

Del petróleo a una estructura industrial más amplia

Para Rosato, el desafío consiste en aprovechar la expansión energética para desarrollar otras ramas productivas alrededor de Vaca Muerta. “A nosotros no nos alcanza con el petróleo y el gas, necesitamos otras industrias”, sostuvo, y mencionó actividades vinculadas con plásticos, madera, papel, fabricación de equipos y maquinaria.

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La propia organización de la expo plantea como uno de sus objetivos reunir a “pymes industriales y de servicios” con operadoras, inversores y actores de la cadena energética. “Necesitamos otras industrias”, insistió Rosato al plantear que el crecimiento neuquino no debería quedar limitado a la extracción de hidrocarburos.

El debate por los proveedores nacionales

La discusión también alcanzó al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). “La crítica que eventualmente se le puede hacer al RIGI es que tal vez tiene un exceso de libertad en términos de contratación por parte de las empresas grandes respecto al ecosistema productivo argentino”, planteó Sebastián Mancuso, contador y socio de Grupo GNP.

La normativa, sin embargo, sí contempla un plan de desarrollo de proveedores locales: los proyectos deben comprometer al menos el 20% del monto destinado al pago de proveedores en bienes y obras locales, siempre que exista oferta disponible en condiciones competitivas de precio y calidad. “Tal vez tiene un exceso de libertad”, señaló Mancuso sobre el margen que conserva cada proyecto por fuera de ese requisito.

El RIGI y las inversiones de largo plazo

Mancuso defendió, de todos modos, la necesidad del esquema para atraer capital hacia sectores de maduración prolongada. “El RIGI fue una herramienta necesaria porque evidentemente eran industrias subexplotadas”, afirmó, y destacó especialmente la previsibilidad tributaria requerida por inversiones proyectadas durante décadas.

Isaías Marini, especialista en Macroeconomía y Finanzas, coincidió: “Yo creo que sí, porque da impulso a inversiones que de otra forma no se hubieran realizado”. En 2026 fueron aprobados bajo el régimen nuevos proyectos vinculados con Vaca Muerta, entre ellos Rincón de Aranda, la ampliación del Gasoducto Perito Moreno y la expansión de Compañía Mega.

“Este anuncio masivo de inversiones para los próximos años no hubiera tenido lugar sin esta estabilidad impositiva que trae el RIGI”, sostuvo Marini. Al mismo tiempo, reconoció que uno de los puntos de discusión es “pedirle a estas industrias que adhieren al RIGI tratar de contratar servicios locales, mano de obra local o lo que fuera”.

Una vidriera para acercar pymes a Vaca Muerta

La Expo 2027 buscará intervenir justamente en esa conexión entre grandes proyectos y proveedores nacionales. “Las pymes se integren con las grandes empresas”, resumió Rosato, mientras la organización anticipó rondas de negocios, un congreso industrial y actividades sobre energía, empleo, infraestructura y cadenas de valor.

Para Marini, el balance del régimen debe observarse con una perspectiva extensa: “Yo creo que en el neto es un programa bastante positivo para el país de largo plazo”. La discusión que llegará a Añelo será, precisamente, cómo convertir esas inversiones de gran escala en más oportunidades para empresas, trabajadores y proveedores argentinos.