Cuáles son los municipios bonaerenses que se quedarían sin el subsidio al gas si se aprueba la reforma al régimen de Zona Fría

Este jueves 24 de septiembre, la Cámara de Senadores debatirá la reforma al régimen de Zona Fría que, si se convierte en Ley, quitaría el subsidio en la boleta de gas, lo que afectaría a más de un millón de hogares. El proyecto ya consiguió media sanción de Diputados.

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Según Infobae, los siguientes municipios bonaerenses que se quedarían sin el subsidio al gas de aprobarse este proyecto:

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Quiénes seguirían con los subsidios al gas

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), el proyecto establece que el subsidio al gas se mantendrá para usuarios de la Patagonia, Malargüe y la Puna. También tendrán subsidios los hogares del ReNaBap (Registro Nacional de Barrios Populares), los veteranos de Malvinas o las casas con familiares que tengan el Certificado Único de Discapacidad.

Otro punto clave es que el descuento se hará sobre el precio del gas y no sobre el total de la factura.

Según NA, las personas que se queden sin el subsidio por zona fría podrán gestionar una rebaja de las tarifas si demuestran que cobran hasta tres canastas básicas para hogar tipo 2, que actualmente se ubica en 4,8 millones de pesos.

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La secretaria de Energía, María Carmen Tetamantti, indicó que el objetivo de esta reforma “es que haya energía en el país y al menor costo posible, eso se logra con mercados donde funcione la competencia y donde la energía refleje sus costos".

La funcionaria luego reconoció que “tiene que haber subsidios, pero focalizados en aquellas familias con ingresos más bajos, no puede haber subsidios generalizados, es injusto. Queremos terminar con esta injusticia, lo que se recauda con este fondo no alcanza para pagar este servicio".

Y agregó: "Este subsidio lo pagan las PYMES, lo tienen que recibir aquellas familias que realmente lo necesitan para pagar las tarifas”.

El subsecretario de Energía, Damián Eduardo Sanfilippo, por su parte, añadió que esta modificación aporta “un mecanismo de compensación, es importante que todos los entes provinciales hagan el traslado del costo de la electricidad a los usuarios, porque eso es lo que permite que las distribuidoras después puedan pagar”.