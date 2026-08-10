La nueva rebelión de los gobernadores complica a Milei en el Senado

La reforma al Régimen de Zona Fría que impulsa el Gobierno para achicar, de forma drástica, el subsidio al consumo de gas residencial enfrenta un problema inesperado porque los gobernadores dialoguistas quieren mantener congelado el proyecto en el Senado hasta que el oficialismo no cumpla con las promesas que les realizó meses atrás.

Según La Nación, el diálogo entre La Libertad Avanza y estos mandatarios provinciales se interrumpió porque dos de los pedidos más importantes que hicieron no fueron cumplidos por el presidente Javier Milei: bajar el costo de la energía eléctrica para las jurisdicciones más cálidas, compensando, de esa forma, la quita de los subsidios al gas; y sumar las distribuidoras y transportistas provinciales al esquema de regularización de deudas con Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A.).

Mientras se debatía el proyecto de Zona Fría en Diputados, el Gobierno prometió el beneficio para las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Catamarca, Santa Fe y Misiones, con el Ministerio de Economía afirmando que daría exenciones impositivas sobre la energía eléctrica a estas provincias, pero la medida nunca se llevó a cabo.

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Según La Nación, desde el oficialismo afirman que se hará cuando se apruebe la ley, pero los gobernadores quieren que la promesa se cumpla antes de habilitar el tratamiento del proyecto en el Senado.

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En medio de esta tensión, esta semana, más específicamente el miércoles 12 de agosto, los gobernadores realizarán una cumbre en Posadas cuyo eje principal sería impulsar una tarifa especial para las provincias de la zona que servirá como contrapartida a la modificación del régimen de zonas frías que impulsa el oficialismo.

En cuanto al segundo reclamo, se trata de la regularización del mercado eléctrico mayorista. El proyecto busca implementar un mecanismo excepcional para que las distribuidoras y transportistas federales puedan cancelar sus deudas con Cammesa usando los créditos que acumularon durante los años de tarifas congeladas.

El inconveniente es que las compañías municipales y provinciales fueron excluidas de ese esquema.

Régimen de Zona Fría: los cambios que impulsa el Gobierno

El proyecto de ley de readecuación del régimen de “Zona Fría” busca bajar el esquema de subsidios por consumo de gas, acotando el beneficio a la Patagonia, Malargüe y la Puna.

Los objetivos de la iniciativa, según el proyecto oficial, son “la reducción del déficit fiscal, la normalización financiera del sistema energético y ordenamiento de las cuentas públicas”.

Con el nuevo régimen de zona fría del Gobierno, según especificó la secretaria de Energía, Carmen Tettamanti, perderán el subsidio 1.600.000 usuarios y lo conservarán 1.800.000 de usuarios inscriptos en el programa de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), quienes obtendrán un “descuento superior al 75%” sobre el consumo de gas en los meses de invierno.

La política continuará vigente para hogares socioeconómicamente vulnerables (con ingresos de hasta tres canastas básicas por familia tipo, en la actualidad, 4.3 millones de pesos); hogares con al menos un integrante con Certificado Único por Discapacidad (CUD); titulares de Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur; y beneficiarios del Registro Nacional de Barrios Populares.

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Con los cambios en el régimen de zona fría, se subsidiará el metro cúbico de consumo de gas natural y no la totalidad de la factura, como sucede en la actualidad.

Además, el proyecto crea un mecanismo para condonar las deudas de distribuidoras eléctricas con CAMMESA, acumuladas durante las etapas de emergencia tarifaria, pero las compañías deberán desistir de todos los reclamos judiciales para poder acceder a ese beneficio.

En sus fundamentos, el proyecto denuncia que “la escasez de fondos y el déficit fiscal han derivado en la falta de pago a las distribuidoras y subdistribuidoras y la consecuente ruptura de la cadena de pagos del gas a productores, lo cual evidencia el alto costo fiscal y los errores de diseño y de estructura que se buscan modificar”.

Y agregan: “El objetivo es garantizar una adecuada segmentación no solo geográfica de los usuarios, sino también socioeconómica, conforme a principios de equidad, uso eficiente de los recursos públicos y responsabilidad fiscal”.

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