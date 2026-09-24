Máximo Kirchner endureció su disputa con Kicillof: “Dentro del peronismo hay un boicot a Cristina”

Máximo Kirchner volvió a tensar la interna del peronismo de cara a 2027 y apuntó contra los sectores del partido que, según denunció, buscan bloquear una eventual candidatura de Cristina Kirchner. El diputado nacional aseguró que su espacio pretende que la expresidenta vuelva a competir electoralmente y vinculó esa discusión con la disputa que mantiene con el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

“Dentro del peronismo hay un boicot a la figura de Cristina”, afirmó este jueves durante una entrevista con AM750. En la misma línea, fue explícito sobre la posición del sector que conduce junto a la expresidenta: “Nosotros queremos que Cristina sea candidata en 2027”.

Kicillof envió un doble mensaje en Nueva York: foto con Mamdani para la interna y críticas al “milagro económico” de Milei

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La definición se produce mientras el peronismo todavía no resolvió cómo ordenará su oferta electoral para las próximas elecciones presidenciales. Kicillof, por su parte, viene dando señales de que pretende construir una alternativa propia, aunque todavía no confirmó formalmente una candidatura.

En los últimos días, el gobernador bonaerense reforzó esa construcción política con una agenda internacional que incluyó reuniones en Nueva York y una intervención en la que volvió a cuestionar el programa económico de Javier Milei. Antes de viajar a Estados Unidos, durante un acto en Avellaneda, había enviado además un mensaje hacia la interna del PJ: “Una alternativa no se construye desde una oficina”.

Milei, Kicillof, Villarruel y Hadad: una encuesta midió qué emociones despierta cada dirigente

Frente a ese escenario, Máximo Kirchner defendió el peso político de Cristina y sostuvo que las encuestas muestran la vigencia de su liderazgo. “No hay encuesta que no marque la preponderancia de su figura”, afirmó.

El diputado fue todavía más allá al referirse a las resistencias dentro del propio espacio. “Iríamos a una fusta democrática de alto calibre si no hubiera dentro del propio peronismo un boicot a Cristina”, sostuvo.

La posibilidad de una candidatura de Cristina Kirchner está atravesada, además, por su situación judicial. La expresidenta se encuentra inhabilitada para ejercer cargos públicos a partir de la condena firme en la causa Vialidad. Su defensa impulsa distintas presentaciones para cuestionar esa situación, entre ellas una ante organismos internacionales.

Ricardo Lorenzetti habló de Cristina Kirchner, la edad de imputabilidad y su posible candidatura

El proyecto para gravar la salida de capitales

Durante la misma entrevista, Máximo Kirchner defendió además un proyecto que propone establecer un impuesto sobre determinadas transferencias de ganancias obtenidas en Argentina hacia el exterior.

La iniciativa plantea alícuotas de entre el 2% y el 5%, de acuerdo con el destino de los fondos y las características fiscales del país receptor. El diputado aclaró que la propuesta no apunta a los ahorros personales en general, sino a las empresas o personas que transfieran al exterior ganancias generadas en el país sin una contraprestación productiva.

Según la estimación presentada por Kirchner, si el mecanismo hubiera estado vigente durante 2025, el Estado podría haber recaudado alrededor de US$1.900 millones.

El proyecto contempla que los recursos obtenidos sean destinados a provincias y municipios y a distintas áreas vinculadas con salud, educación, discapacidad,